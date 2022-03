Autodesk-Doppel: Neues zu Maya und 3ds Max!

In nuce: Autodesk macht zahlreiche Neuerungen für seine Software-Lösungen Maya, 3ds Max, Bifrost und Arnold publik. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Mit den Neuerungen sollen vor allem Verbesserungen in puncto Animation, Modeling und Rendering einhergehen, die unter anderem VFX-Artists dabei entgegenkommen sollen, wenn es um effizientes Arbeiten geht.

Welche Neuerungen erwarten euch in Maya? Nachstehend skizzieren wir euch schlaglichtartig, an welchen Punkten laut Pressemeldung an Maya geschraubt wurde.

1 of 3

Autodesk setzt weiterhin auf USD-Workflows , was damit einhergeht, dass die visuelle Programmierumgebung in Bifrost integriert wurde. Mit der Integration geht auch die Unterstützung von USD in der Channel Box einher.

, was damit einhergeht, dass die visuelle Programmierumgebung in Bifrost integriert wurde. Mit der Integration geht auch die Unterstützung von USD in der Channel Box einher. Unreal Live Link für Maya : Mit diesem Plugin streamt ihr eure Animationen, ausgehend von Maya, in Unreal – und das in Echtzeit. Besonders für die Virtual Production und die Videospielproduktion soll sich dieses Plugin eignen.

: Mit diesem Plugin streamt ihr eure Animationen, ausgehend von Maya, in Unreal – und das in Echtzeit. Besonders für die Virtual Production und die Videospielproduktion soll sich dieses Plugin eignen. Blue Pencil 2D Drawing Tools : Damit fertigt ihr direkt 2D-Zeichnung in eurem Viewport an – immer so, dass eure eigentliche Szene davon unberührt bleibt. Dabei basieren die “Blue Pencil 2D Drawing Tools” auf Mayas Grease Pencil Tool (zu Deutsch: Fettstift-Werkzeug). Die “Blue Pencil 2D Drawing Tools” soll es Artist erlauben, Bewegungsabläufe besser zu defnieren, beziehungsweise eure Szenen um konstruktive Kommentare zu ergänzen, damit Projektleiter:innen kommunizieren können, wo gegebenenfalls nachgebessert werden muss.

: Damit fertigt ihr direkt 2D-Zeichnung in eurem Viewport an – immer so, dass eure eigentliche Szene davon unberührt bleibt. Dabei basieren die “Blue Pencil 2D Drawing Tools” auf Mayas Grease Pencil Tool (zu Deutsch: Fettstift-Werkzeug). Die “Blue Pencil 2D Drawing Tools” soll es Artist erlauben, Bewegungsabläufe besser zu defnieren, beziehungsweise eure Szenen um konstruktive Kommentare zu ergänzen, damit Projektleiter:innen kommunizieren können, wo gegebenenfalls nachgebessert werden muss. Verbesserter Boolean-Workflow : Boolesche Operationen gehen jetzt mit weniger Klicks von der Hand, denn die Boolean Node wurde verbessert. Außerdem wurde die Boolean Stack um solche Optionen ergänzt, die es euch erleichtern, Meshes zu bearbeiten. Zudem wurde das Boolean Toolset um fünf neue Operationen erweitert.

: Boolesche Operationen gehen jetzt mit weniger Klicks von der Hand, denn die Boolean Node wurde verbessert. Außerdem wurde die Boolean Stack um solche Optionen ergänzt, die es euch erleichtern, Meshes zu bearbeiten. Zudem wurde das Boolean Toolset um fünf neue Operationen erweitert. Weitere Feature-Freuden: Um euch alle neuen Features von Maya zu geben, klickt ihr bei autodesk.com vorbei. Besucht auch den Maya Learning Channel auf YouTube, sofern ihr euch in die neuen Features einarbeiten wollt.

1 of 3

Welche Neuerungen erwarten euch in 3ds Max? Nachstehend überblicken wir für euch stichpunktartig, an welchen Aspekten laut Pressemitteilung an 3ds Max gewerkelt wurde.

Unterstützung für glTF : Rechnet Assets direkt als gITF 2.0 heraus. Laut derselben Pressemeldung ist gITF 2.0 vielerorts der Standart für die Darstellung von 3D-Content für Web-Präsentationen und in Online Stores. Dabei soll gITF 2.0 sicherstellen, dass eure Assets visuell ansprechend bleiben. Dazu gesellt sich eine neue glTF Material Preview, die es euch erlaubt, glTF-Assets im Viewport zu öffnen, und euch dort anzeigen zu lassen, wie eure Assets aussehen werden, sobald ihr diese in einer Umgebung rausrechnet – außerhalb der von 3ds Max.

: Rechnet Assets direkt als gITF 2.0 heraus. Laut derselben Pressemeldung ist gITF 2.0 vielerorts der Standart für die Darstellung von 3D-Content für Web-Präsentationen und in Online Stores. Dabei soll gITF 2.0 sicherstellen, dass eure Assets visuell ansprechend bleiben. Dazu gesellt sich eine neue glTF Material Preview, die es euch erlaubt, glTF-Assets im Viewport zu öffnen, und euch dort anzeigen zu lassen, wie eure Assets aussehen werden, sobald ihr diese in einer Umgebung rausrechnet – außerhalb der von 3ds Max. Retopology Tools 1.2 : Damit verarbeitet ihr große und komplexe Mesh-Daten jetzt schneller – und das mithilfe einer neuen Vorverarbeitungsoption (pre-processing option) innerhalb der ReForm-Retopologie-Tools. Dadurch sollt ihr wertige Ergebnisse erzeugen. Wobei die Notwendigkeit entfallen soll, Meshes mit Modifiern vorbereiten zu müssen.

: Damit verarbeitet ihr große und komplexe Mesh-Daten jetzt schneller – und das mithilfe einer neuen Vorverarbeitungsoption (pre-processing option) innerhalb der ReForm-Retopologie-Tools. Dadurch sollt ihr wertige Ergebnisse erzeugen. Wobei die Notwendigkeit entfallen soll, Meshes mit Modifiern vorbereiten zu müssen. Working Pivot Tools : Diese Tools richten sich an das Modeling, die Animation und das Rigging. Zusätzlich unterstützten euch diese Tools dahingehend, dass ihr mit ihnen Pivots positioniert und ausrichtet, den Achsenpunkt von Objekten neu ausrichtet, neue Pivot hinzufügt – und dergleichen mehr.

: Diese Tools richten sich an das Modeling, die Animation und das Rigging. Zusätzlich unterstützten euch diese Tools dahingehend, dass ihr mit ihnen Pivots positioniert und ausrichtet, den Achsenpunkt von Objekten neu ausrichtet, neue Pivot hinzufügt – und dergleichen mehr. Schnelleres Rendering dank Arnold : 3ds Max beinhaltet die neueste Version des Renderers Arnold

: 3ds Max beinhaltet die neueste Version des Renderers Arnold Weitere Feature-Freuden: Um euch alle neuen Features von 3ds Max zu geben, klickt ihr wieder bei autodesk.com vorbei.

1 of 3

Welche Neuerungen erwarten euch in Bifrost? Im Folgenden schauen wir uns im Schnelldurchlauf an, welche Komponenten von Bifrost verbessert wurden.

Bifrost USD : Bifrost unterstützt jetzt Pixars Universal Scene Description (USD). Damit übertragt ihr die – bislang vertrauten – USD aus Maya nach Bifrost – all das, für einen prozeduralen Workflow.

: Bifrost unterstützt jetzt Pixars Universal Scene Description (USD). Damit übertragt ihr die – bislang vertrauten – USD aus Maya nach Bifrost – all das, für einen prozeduralen Workflow. Verbesserungen zum Aero Solver : Es erwarten euch Verbesserungen in puncto Field Mapping, Skalierbarkeit und Stabilität.

: Es erwarten euch Verbesserungen in puncto Field Mapping, Skalierbarkeit und Stabilität. Verbesserungen zum MPM Solver : Wartet mit höherer Stabilität auf, und bietet auch Neuerungen bei MPM Cloth.

: Wartet mit höherer Stabilität auf, und bietet auch Neuerungen bei MPM Cloth. Neues Color Picker Tool : Nicht nur mit mehr Kontrollmöglichkeiten, sondern auch mit Integration für das Farbmanagement.

: Nicht nur mit mehr Kontrollmöglichkeiten, sondern auch mit Integration für das Farbmanagement. Weitere Feature-Freuden: Um euch alle neuen Features von Bifrost zu geben, klickt ihr euch durch den dazugehörigen Veröffentlichungshinweis.

Welche Neuerungen erwarten euch in Arnold? Zuletzt gucken wir uns Arnold und dessen Verbesserungen an.

OptiX 7 Denoiser : Rendering mit fotorealistischen Ergebnissen – dank solcher Grafikkarten, die Nvidias OptiX 7 Denoiser unterstützen.

: Rendering mit fotorealistischen Ergebnissen – dank solcher Grafikkarten, die Nvidias OptiX 7 Denoiser unterstützen. Triplanar-Shader : Projiziert eine Textur von allen sechs Seiten – ganz ohne UV-Map.

: Projiziert eine Textur von allen sechs Seiten – ganz ohne UV-Map. USD-Verbesserungen : Instanzen sollen sich jetzt einfacher handhaben lassen. Wie? Durch Verbesserungen hinsichtlich des USD-Verfahrens und dem Hydra Render Delegate. Unterstützung für Environment-, Background- und Ramp-Shaders, die mit Farben verknüpft sind, sollen das Ganze möglich machen.

: Instanzen sollen sich jetzt einfacher handhaben lassen. Wie? Durch Verbesserungen hinsichtlich des USD-Verfahrens und dem Hydra Render Delegate. Unterstützung für Environment-, Background- und Ramp-Shaders, die mit Farben verknüpft sind, sollen das Ganze möglich machen. Weitere Feature-Freuden: Um euch vollumfänglich zu den neuen Features von Arnold zu informieren, klickt ihr – so weit, so vertraut – bei autodesk.com vorbei.

Weitergeklickt: Wer immer auf dem aktuellsten Wissensstand sein möchte, was die Software-Lösungen von Autodesk anbelangt, den verweisen wir – Redundanz ist die Mutter der Information – auf autodesk.com.