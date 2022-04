Der Inhaber von Rise spricht über VFX-Entrepreneurship

In nuce: In der neuesten Folge seiner 21 Artist Show unterhält sich Technical Director und Gastgeber Alexander Richter mit Florian Gellinger, Inhaber von und VFX Producer der renommierten VFX-Firma Rise.

Lass reden: Rise hat als VFX-Studio einige der größten aktuellen Blockbusterfilme und -serien mitgestaltet, darunter etwa Marvels Avengers, den vierten Teil der Matrix-Reihe, den Agenten-Action-Knaller The King’s Man, die Retro-Erfolgsserie Stranger Things, die erzählerisch clevere Marvel-Serie Loki – und viele weitere Unterhaltungsformate mehr. Mit Florian Gellinger unterhält sich Alexander Richter darüber, wie es gelingt, eine erfolgreiche VFX-Firma hochzuziehen, und wie es glückt, eine konsistente Markenidentität aufzubauen – aber auch darüber, warum sich Rise Memes und Wortspielen bedient, um damit seine Marketingkampagnen zu würzen.

RISE: Memes, Puns and Visual Effects w/ Florian Gellinger