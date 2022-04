„The Bad Guys“: Prominasen als Amateur-Artists?

Kein Aprilscherz (aber irgendwie doch): Marc Maron und Sam Rockwell versuchen sich als Artists. Wie machen sich Komiker und Schauspieler am Zeichenbrett?

In nuce: Weil auch wir am 1ten April zu Scherzen aufgelegt sind, aber von Telefon-Pranks, Klingelstreichen oder sonstigen Kindereien absehen möchten, schieben wir euch dieses amüsante Video zu, in dem der Cast des animierten Spielfilmspaßes „The Bad Guys“ von DreamWorks – darunter Podcast-Pionier Marc Maron und Enfant Terrible Chris Rockwell – sich daran versuchen, den haarigen Protagonisten Mr. Wolf nachzuzeichnen.

Wovon handelt „The Bad Guys“? Die Handlung des Animationsfilms dreht sich um die fünf anthropomorphen Freunde Mr. Wolf (der Taschendieb), Mr. Snake (der Einbruchsspezialist), Mr. Shark (der Verkleidungskünstler), Mr. Piranha (der Muskelprotz mit Atemproblemen) und Ms. Taranha (die ITlerin des Teams). Die Filmhandlung setzt an dem Punkt ein, als das berühmt-berüchtigte Verbrecherteam geschnappt wird, und sie allesamt drohen, verknackt zu werden – bis Mr. Wolf einen Plan wittert, der das Fünfertrüppchen vor dem Knast bewahren könnte…

Weitergeklickt: Wer sich weiter einen Eindruck davon verschaffen möchte, ob ein Kinobesuch von „The Bad Guys“ lohnt, dem empfehlen wir, zusätzlich das Featurette zu klicken, welches wir euch ebenfalls im Anschluss verlinkt haben.

Draw Mr. Wolf with the Cast + Director | The Bad Guys



The Bad Guys – A Look Inside Featurette