League of Legends: Arcane | Tutorial Tuesday

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren! Für das dieswöchige Tutorial benötigt ihr Blender 3.0.

Welches Tutorial erwartet euch diese Woche? Heute gönnen wir uns den ersten Teil einer Tutorial-Reihe, über die sich alle Fans der Serienadaption „Arcane“ freuen werden. „Arcane“ basiert übrigens auf dem weltweit beliebten Multiplayer-Spiel „League of Legends“.

Was lernt ihr in diesem Tutorial? In diesem fast halbstündigen Tutorial von „Lightning Boy Studio“ wird euch gezeigt, wie ihr mit Blender 3.0 und dem Renderer Eevee ein solches Haarstyling hinbekommt, wie es Zuschauer:innen aus der Animationsserie „Arcane“ kennen. Genauer lernt ihr, die Haare mithilfe Blenders Partikelsystem so zu legen, dass das Ganze nach dem Styling der Protagonistin Jinx aussieht.

Zweiter Teil des Tutorials: Laut Ankündigung soll ein zweiter Tutorial-Teil folgen, in dem ihr lernen werdet, wie es gelingt, nicht nur Jinx Haare schönzumachen, sondern auch den restlichen Character zu erstellen – unter anderem mithilfe von Camera Mapping.

Was hat „Lightning Boy Studio“ sonst so drauf? Wenn ihr erfahren wollt, wie es dem dreiköpfigen Studio aus Kanada gelungen ist, zahlreiche Filmpreise mit ihrem animierten Kurzfilm „Le Gouffre“ (dt.: „Der Abgrund“) abzustauben, dann klickt ihr bei legouffre.com vorbei.

Adieu! Klickt auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday!

Arcane Style Tutorial Part 1: Hair (Blender 3.0 / EEVEE)