Pilgway veröffentlicht 3DCoat 2022.16!

Die Multifunktionswundertüte unter den DCC-Tools? Digital Sculpting, UVs, PBR-Texturing, Painting, Rendering und Low-Poly-Modeling – was kann Version 2022.16 (noch) nicht?

In nuce: Pilgway veröffentlicht Version 2022.16 von 3DCoat – dem Tool für Digital Sculpting, UVs, PBR-Texturing, Painting, Rendering und Low-Poly-Modeling.

Welche neuen Features erwarten euch? Zu den neuen Features gehören nachstehende:

Schnelleres Voxel- und Oberflächen-Sculpting , welches auch dann funktionieren soll, wenn eure Szene mit Million und Abermillionen Dreiecken vollgestopft ist

, welches auch dann funktionieren soll, wenn eure Szene mit Million und Abermillionen Dreiecken vollgestopft ist Verbesserungen beziehentlich der automatischen Retopologie

Eine neue Voxel-Brush-Engine

Verbesserungen bei der Programmierschnittstelle : Dadurch erhaltet ihr tieferen Zugang zum Kern der Software – inklusive der nativen Geschwindigkeit von C++

: Dadurch erhaltet ihr tieferen Zugang zum Kern der Software – inklusive der nativen Geschwindigkeit von C++ Ein verbessertes Node-System für die Shader : Hierdurch sollte euch die Handhabe – auch mit komplexen – Shadern und Texturen leichter fallen

: Hierdurch sollte euch die Handhabe – auch mit komplexen – Shadern und Texturen leichter fallen Ein neues Bevel-Werkzeug erwartet euch. Sinnvoll für die Arbeit mit Kanten und Ecken eurer Modelle

erwartet euch. Sinnvoll für die Arbeit mit Kanten und Ecken eurer Modelle Brandneue Cruve-Werkzeuge

Die Möglichkeit, eure Projekte im gITF-Format zu exportieren

Preisvergleich: Bestandskunden von 3DCoat 2021 erhalten das Update kostenlos. Für Neukunden ist 3DCoat 2022 bereits für einen Monatsbeitrag von 19,85 Euro monatlich erhältlich, respektive ist 3DCoatTextura für 9,85 Euro im Monat erschwinglich. Hinweis: Bei 3DCoatTextura handelt es sich um eine kostenbewusstere Variante von 3DCoat. Es werden aber auch andere Bezahlmodelle angeboten. Beispielsweise besorgt ihr euch die Dauerlizenz von 3DCoat 2022 für eine Einmalzahlung von 379 Euro, beziehungsweise 3DCoatTexture erhaltet ihr für den einmaligen Betrag von 95 Euro. Bei den angegebenen Preisen wurde die Mehrwertsteuer nicht berücksichtigt. Über die weiteren Bezahloptionen, und damit einhergehenden Leistungen, informiert ihr euch auf pilgway.com.

Wie finde ich den Einstieg? Wer sich erst davon überzeugen möchte, ob 3DCoat lohnt, der lädt sich die 30 Tage gültige Testversion herunter. Um in die Software reinzukommen, empfiehlt es sich auch, sich an diese vierteilige Tutorial-Reihe vom 03.06.2021 heranzuwagen, in der euch auseinandergesetzt wird, wie ihr ein Nashorn mit 3DCoat modelliert.

Weitergeklickt: Das nachstehende Video blättert euch den Funktionsumfang von 3DCoat 2022.16 in Gänze auf. Die offizielle Bekanntmachung zur neuesten Version des Multifunktions-Tools von Pilgway findet ihr auf 3dcoat.com. Über den Release von Version 2021 berichteten wir am 23.07.2021, und wenig später, 05.10.2021, informierten wir euch über Version 2021.53.

Release Pilgway’s 3DCoat 2022 – Improved Functionality and Performance