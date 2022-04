Vivi – Voller Leben | VFX Breakdown

In nuce: In diesem kurzen VFX Breakdown setzen euch die Mädels und Jungs von Imageworks VFX auseinander, wie der klassische 2D-Animationsstil die Arbeit an „Vivo – Voller Leben“ inspiriert hat, wie der Slapstick-artige Humor des Films dank VFXen entstanden ist, und wieso die vielleicht aufwendigste Szene des Films ganze Gallonen virtuellen Wassers erforderte.

Wovon handelt „Vivi – Voller Leben“? Im Zentrum des Films stehen Straßenmusiker Andrés Hernández und sein Wickelbär Vivo. Eines Tages erhält Andrés einen Brief der Star-Sängerin Marta Sandoval, was Andrés sentimentale Seite heraufbeschwört, denn einst traten er und Marta als Duo auf, bis Marta ein Angebot aus Miami wahrnahm, während Andrés in Cuba zurückblieb. Dass Andrés Gefühle für Marta hatte (und hat), verschwieg er der heutigen Star-Sängerin. Jetzt liegt es am Wickelbär Vivo, Marta jene Partitur zu überbringen, die Andrés ernsthaft-intensiven Gefühle für Marta ausdrücken. Kann Vivo der Wickelbär in seiner Rolle als flauschiger Amor brillieren?

Weitergeklickt: Wer einen Eindruck davon gewinnen möchte, ob es lohnt, mit „Vivi – Voller Leben“ einen Filmabend zu füllen, für den haben wir zusätzlich den Trailer des animierten Netflix-Films verlinkt. Zuletzt berichteten wir euch am 16.12.2019 von den Superhelden-mäßigen Effekten, die Imageworks VFX für „Spide-Man: Far from Home“ aus der Pipeline gewuppt hat. Reinklicken lohnt sich!

Vivo | FX Breakdown



Vivo | Official Trailer | Netflix