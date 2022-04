99 Filmbeiträge auf dem Annecy-Filmfestival!

In diesem Jahr rücken insbesondere Filme ins Festivalprogramm, bei denen weibliche Themen und Protagonistinnen die Zuschauer:innen begeistern. Auf nach Frankreich!

In nuce: Das internationale Filmfestival Annecy hat diejenigen Filmbeiträge bekannt gegeben, welche dieses Jahr auf dem Festival gezeigt werden. Über 1500 Beiträge aus 64 Ländern wurden eingereicht, wovon die Juroren insgesamt 99 auswählten. Das Festival findet vom 13ten bis zum 18ten Juni statt.

Welche Einsendungen konnten überzeugen? Laut Marcel Jean, seines Zeichens künstlerischer Leiter des Festivals, richtet die diesjährige Filmauswahl ein Schlaglicht auf das Thema weibliche Sexualität, weswegen viele der Filme weibliche Protagonisten und Themen ins Zentrum stellen. In seiner Stellungnahme zeigt sich Marcel freudig darüber, wie sich dieses wichtige Thema in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat, worin sich der Wunsch der Macher:innen für Gleichberechtigung ausdrücke. Zu den jeweiligen Filmen in den unterschiedlichen Kategorien informiert ihr euch nachstehend:

Abschlussfilme : 38 Beiträge

: 38 Beiträge TV-Filme : 24 Beiträge

: 24 Beiträge Auftagsproduktionen: 37 Beiträge

Mehr zum Thema: Thematisch ähnlich gewichtet ist übrigens die Verfilmung des Annie-Ernaux-Romans „Das Ereignis“, über den wir im Rahmen unserer Verlosung berichtet haben. Die Verlosung ist zwar bereits abgeschlossen, aber lesens- und schauenswert ist „Das Ereginis“ nichtsdestotrotz.

