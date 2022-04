Die ICE-Konferenz findet diesen Freitag statt!

In nuce: Auch in diesem Jahr startet wieder die ICE-Konferenz, eine Veranstaltung, welche sich anschickt, alle Bereiche der Kreativindustrie abzudecken – von der Entertainment- über die Werbe- bis hin zur Ingenieursbranche. Laut Selbstdarstellung liegt der Fokus der Veranstaltung allgemein auf Künstler:innen und die von ihnen erstellten Kunstwerken, richtet sich außerdem speziell an all diejenigen, welche sich mit 3D-Welten beschäftigen. Der Cloud dabei: Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die ICE-Konferenz findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Es handelt sich um eine reine Online-Veranstaltung.

Wann findet die ICE-Konferenz statt? Die Veranstaltung findet am 8ten April statt, also bereit diese Woche Freitag. Die ICE findet nur an diesem einen Tag statt, beginnt um 16 Uhr deutscher Zeit, endet um 20:30 Uhr. Wer die Veranstaltung besuchen möchte, für den ist eine vorherige Registrierung zwingend notwendig.

Welche Programmpunkte erwarten euch? Das Programm der diesjährigen ICE blättert wiedermal einen weiten Bogen auf, denn sowohl die Themen 3D-Environments, Concept & Design Art, Workflows, aber auch Projektbudgetierung, Work-Life-Balance oder Tipps & Tricks für Berufseinsteigende werden behandelt. Die Programmpunkte sind zeitlich hintereinander platziert. Es handelt sich um die nachstehenden:

Creating a Place of Transformation – mit anschließender Frage-und-Antworten-Session

– mit anschließender Frage-und-Antworten-Session Building a Career in the 3D Entertainment Industry – mit anschließender Frage-und-Antworten-Session

– mit anschließender Frage-und-Antworten-Session How VFX can help create CG Content at a larger Scale for other Industries – mit anschließender Frage-und-Antworten-Session

– mit anschließender Frage-und-Antworten-Session Roundtable Discussion – mit den Dozierenden der vorangegangenen Programmpunkte

Weitergeklickt: Alle weiteren Informationen erhaltet ihr auf ice.art. Das nachstehende Promo-Video macht Lauen auf die ICE 2022. Hinter dem zweiten Video steckt die komplette Videoaufzeichnung der ICE 2021. Eine ideale Gelegenheit, einen Eindruck von der Konferenz zu verschaffen. Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Vergnügen!

