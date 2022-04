Kindgerechte Festival-Angebote auf der ITFS!

In nuce: Eine aktuelle Pressemeldung informiert über das Kinderfilm-Festival „Tricks for Kids“, welches im Rahmen des 29ten „Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart“ (ITFS) stattfinden wird. Das ITFS findet vom 3ten bis zum 8ten Mai 2022 statt.

Was erwartet euch bei „Tricks for Kids“? Das Programm wartet mit internationalen Kurz-, Trickfilmen und Animationsserien auf. Vorgeführt werden die Filme vor Ort in Stuttgart, vereinzelt auch in der Mediathek auf OnlineFestival.ITFS.de. Dazu werden viele Workshops und Mitmachaktionen für Kinder angeboten.

Tägliches Freiluftkino: Das Open-Air-Kino auf dem Stuttgarter Schlossplatz lädt zum gemütlichen Picknick vor der großen LED-Wand ein. Auf dem Open Air wird es täglich ab 12 Uhr Mittag ein Kurzfilm-Programm aus den Tricks for Kids-Wettbewerben der letzten Festival-Jahre geben. Zusätzlich wird immer ein familienfreundlicher, animierter Spielfilm gezeigt (beispielsweise „Latte Igel und der magische Wasserstein“, „Der kleine Rabe Socke“, oder „Gregs Tagebuch“). Das Open Air-Programm wird täglich weltweit ab 14 Uhr im ITFS Live-Stream übertragen.

Weltpremiere unter freiem Himmel: Auf dem Open Air feiert dieses Jahr der Kurzfilm „Versteckte Helden“ vom Animationsstudio monströös und Regisseurin Anna Levinson Premiere. Der Film wurde für „Mach dich stark – Initiative für Kinder im Südwesten“ erstellt. Eine Initiative, die sich der Herausforderung Kinderarmut stellt. Der Film wird am Mittwoch, den 4ten Mai, um 19:45 Uhr, auf der Open-Air-Bühne gezeigt.

Weitere Infos & Weitergeklickt: Tickets für das ITFS sind unter itfs.de erhältlich. Über das Filmprogramm zu „Tricks for Kids“ informieren sich Interessierte über itfs.de. Ein dazugehöriger Flyer fasst das Festival-Angebot für die Kleinen übersichtlich zusammen. Kitagruppen, Schulklassen und Lehrkräfte informieren sich extra über die Angebote „Schulprogramm“, „Zwergenschau“ und „Teachers Day“.