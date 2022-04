Neue Version von Ziva veröffentlicht!

Dino-mäßig stark: Ziva VFX erscheint in der Version 2.0. Wer bei Allosaurus und Co. die Muskeln spielen lassen will, sollte sich dieses Maya-Plugin anschauen.

In nuce: Ziva Dynamics veröffentlicht Ziva VFX 2.0, die neueste Version des Maya-Plugins, mit dem ihr Muskelgewebe simuliert. Einige der prominenten Beispiele, bei denen Ziva bis dato zum Einsatz gekommen ist, sind die Streaming-Serien „Game of Thrones“ oder „Lost in Space“. Doch auch in Spielfilmen, wie „Venom“, „Godzilla vs. Kong“ oder „John Wick 3“, wurde Ziva verwendet.

Welche neuen Features erwarten euch? Zu den neuen Funktionen, welche Version 2.0 mit sich bringt, gehören die nachstehenden:

Neu hinzugekommen: Der sogenannte Iterative Solver , soll eine Alternative zum standartmäßigen Direct Solver darstellen. Allerdings befindet sich der Iterative Solver augenblicklich noch in der Entwicklungsphase

, soll eine Alternative zum standartmäßigen Direct Solver darstellen. Allerdings befindet sich der Iterative Solver augenblicklich noch in der Entwicklungsphase Die quasistatischen Integratoren (im Original: quasistatic integrators) wurden in puncto Stabilität und Performance verbessert. „Quasistatisch“ ist ein Begriff aus der Physik, beschreibt Vorgänge, die – bei der Betrachtung – näherungsweise statisch sind

(im Original: quasistatic integrators) wurden in puncto Stabilität und Performance verbessert. „Quasistatisch“ ist ein Begriff aus der Physik, beschreibt Vorgänge, die – bei der Betrachtung – näherungsweise statisch sind Unterstützt jetzt auch die Cached Playback-Funktion aus Maya 2022

aus Maya 2022 Das Attribut Cache Tet Mesh wurde der zTet-Node hinzugefügt

wurde der hinzugefügt Runup-Gewicht zur zSolver-Node hinzugefügt

zur hinzugefügt …und viele weitere Features und Bugfixes mehr. Um welche es sich genau handelt, findet ihr im dazugehörigen Veröffentlichungshinweis heraus.

Kostenpunkt: Die 60-tägige Test-Version von Ziva bekommt ihr kostenlos. Die Indie-Version ist mit 50 Dollar monatlich bepreist, die Studio-Version schlägt mit 1.800 Dollar jährlich zu Buche. Alles Weitere erfahrt ihr auf zivadynamics.com (einfach bisschen runterscrollen).

Weitergeklickt: Werde den Einstieg mit Ziva sucht, für den könnte es lohnen, auf den 04.08.2020 zurückzuklicken. Damals stellten wir euch das Tutorial von Benjamin Makki, erschienen bei The Rookies, vor, in welchem euch auseinandergesetzt wird, wie ihr eine Hauskatze mit realistisch wirkender Muskulatur erstellt.

Weitergeschaut: Im nachfolgenden Video wird euch in Bild und Ton vermittelt, was Ziva eigentlich genau ist. Übrigens: Bei dem Saurier aus dem Titelbild handelt es sich um eine Fallstudie, einsehbar auf zivadynamics.com, die Schritt für Schritt verständigt, wie die Software funktioniert.

What is Ziva VFX?