Baum-Generator mit Blender 3.2

In nuce: Der Architektur-Pro und Blender-Enthusiast Bagattini Antoine demonstriert über mehrere Twitter-Postings seinen Baum-Generator, den er mit der Alpha-Version von Blender 3.2 hochgezogen hat. Ein Manko vorab: Bislang sieht Bagattini davon ab, seinen attraktiven Baum-Generator für die Community zugänglich zu machen.

Was steckt dahinter? Ohne den neuesten Release wäre dieser Baum-Generator in der Form wohl nicht möglich gewesen, denn Bagattini machte vor allem von der Geometrie-Node Gebrauch, die erst mit der Veröffentlichung von Blender 3.0 hinzugekommen ist. Entstanden ist Bagattini Antoines Baum-Generator auf der Grundlage eines, über Fotoscan eingelesenen, Baumstamms. Darauf aufbauend erstellte Bagattini die Äste und Blätter über ein Node-Netzwerk.

Weitergeklickt: Wie eingangs erwähnt, ist der Generator, bis Entwickler Bagattini Antoine seine Meinung ändern sollte, leider nicht für euch verfügbar. Was der versierte Architekt und umtriebige Blender-Fanboy Bagattini jedoch demnächst mit der Community teilen möchte, ist ein 80-teiliges Asset-Paket, jenes Bäume enthält, die er mit seinem Generator erstellt hat. Über seine Gumroad-Seite sollen die Assets bald zugänglich sein. Zwecks Kontaktaufnahme: Auf Artstation, Twitter und Instagram vernetzt ihr euch mit dem Kopf hinter diesem Baum-Generator für Blender.

It took a while but i finished my tree generator made with #geometrynodes (+ photoscanned trunk) in Blender 3.2 🙂 #b3d #bagapie pic.twitter.com/vWg05BQUDe

So here is how my tree generator works.

Made with #geometrynodes in Blender 3.2 #b3d (assets soon in BagaPie Assets) pic.twitter.com/ITwfrsb74d

— Bagattini Antoine (@BagattiniAntoi1) March 10, 2022