Gewinner:innen der BAFTA Games Awards 2022 bekanntgegeben!

In nuce: Die Gewinner:innen der BAFTA Games Awards 2022 wurden bekannt gegeben. Das geht aus einer aktuellen Meldung auf bafta.org hervor.

Welche Spiele konnten die Juroren überzeugen? Zu den großen Abräumern gehört der Sci-Fi-Shooter „Returnal“, der gleich vier Preistrophäen einheimsen konnte. Während „Returnal“ also in den Preisekategorien „Audio Achievement“, „Best Game“, „Music“ und „Leading Role” überzeugen konnte, lauteten die anderen beiden, großen Gewinner:innen der BAFTA Games Awards dieses Jahres „It Takes Two“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“. Beide Titel beglückten ihre Entwickler gleich in jeweils zwei Kategorien, „It Takes Two“ in den Kategorien „Multiplayer“ und „Original Property“, respektive „Ratchet & Clank: Rift Apart“ in den Kategorien „Animation“ und „Technical Achievement“.

Kurzer Abriss zu „Returnal“, „It Takes Two“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“: Für diejenigen unter euch, die den Gaming-Controler an den Nagel gehängt haben: „Returnal“ ist ein Third-Person-Shooter, angesiedelt in einem Science-Fiction-Setting, dessen Story-Mechanik Anleihen bei Filmen wie „Täglich grüßt das Murmeltier“ oder „Edge of Tomorrow“ nimmt. „It Takes Two“ ist ein kooperatives Action-Adventures, welches eine pädagogisch wertvolle Geschichte um eine zerrüttete Familie erzählt. Auch „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ist ein Third-Person-Shooter. Es handelt sich um den mittlerweile sechsten Serienteil der beliebten „Ratchet & Clank“-Reihe. Damit ihr euch von den Gewinner:innen-Titeln einen besseren Eindruck verschaffen könnt, haben wir euch die dazugehörigen Trailer ganz unten verlinkt.

Weitergeklickt: Wenn euch interessiert, welche Gaming-Titel außerdem bei den diesjährigen BAFTA Games Awards überzeugen konnten, klickt ihr bei der entsprechenden Bekanntmachung auf bafta.org vorbei. Wir wünschen viel Vergnügen beim Wiedersehen mit euren Lieblingstiteln (und beim Spielen)!

Returnal – Gameplay Trailer



It Takes Two – Offizieller Gameplay-Trailer



Ratchet & Clank: Rift Apart – Gameplay Trailer