Brandneuer Studiengang an der Filmuniversität Konrad Wolf!

Mit dem berufsbegleitenden Masterstudiengang “European Film Business and Law” zum „Master of Laws“ oder „Master of Business Administration“ – oder zum Doppelabschluss!

In nuce: Die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und die Universität Potsdam planen zum Wintersemester 2022/23 einen neuen, international ausgerichteten, weiterbildenden Masterstudiengang. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Der Master wird dual und praxisintegrierend eingerichtet, ermöglicht eine enge Verzahnung zwischen Beruf und Studium, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Was hat es mit dem neuen Studiengang auf sich? Der Studiengang nennt sich “European Film Business and Law”, bündelt die Themenschwerpunkte Filmwirtschaft und Filmrecht – immer von einer europäischen Perspektive aus betrachtet. Studierende haben die Möglichkeit, den Studiengang mit Doppelabschluss oder einzelnem Abschluss zu beenden. Die beiden Abschlussoptionen sind der „Master of Laws“ (LL.M.) und der „Master of Business Administration“ (MBA). Das Erich Pommer Institut wird den neuen Studiengang organisatorisch begleiten.

Was steht auf dem Lehrplan? In der Selbstdarstellung der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf heißt es, der „European Film Business and Law LL.M. | MBA“ richte sich an Fach- und Führungskräften aus Film und TV. Weiter heißt es, das Programm ermögliche umfassende Einblicke in die europäische Bewegtbild- und Entertainment-Landschaft – stets von wirtschaftlicher und rechtlicher Warte aus beleuchtet.

Wie sieht das Curriculum aus? Punkte, die auf dem Unterrichtsplan stehen, werden für Studierende unter anderem sein:

Leadership

Organisationsentwicklung

Transformationsprozesse

Digitalisierung und Innovationsmanagement

Verhandlung und Konfliktmanagement

Weitere Eckdaten: Das Studium ist auf eine Regelstudienzeit von vier Semestern angelegt. Der Unterricht wird wechselweise sowohl in Potsdam als auch online abgehalten. Studiensprache ist Englisch. Studienbeginn ist im Wintersemester 2022/23. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31ten Juli 2022.

Info-Veranstaltung: Für Interessierte findet am 26ten April ein Online-Info-Abend statt.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos erhaltet ihr auf epid.media/filmmaster_info und auf der Homepage der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.