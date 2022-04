Blende(r)ndes Bildungsangebot | Tutorial Tuesday

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren!

Was erwartet euch diese Woche? Heute gönnen wir uns eine ganze Latte ansprechend aufbereiteter Blender-Tutorials, welche der 3D Artist, Indie-Spieleentwickler und Asset-Entwickler – eben eine Content-legende Wollmilchsau – namens Quaternius über seinen Twitter-Account veröffentlicht hat. Die Tutorials sollten sich all jene unter euch anschauen, die sich für solche Themen wie Inverse Kinematics, Environment Design, Rigging oder Grooming interessieren.

Wo findet ihr die Tutorials? Entweder ihr besucht Quaternius auf Twitter, oder ihr scrollt einfach einige Pixel weiter – wir haben euch die vier interessantesten Tutorials nachstehend verlinkt.

Was hat Quaternius sonst so didaktisch drauf? Wenn ihr in Erfahrung bringen wollt, welche Tutorials Quaternius sonst so in petto hat, verklickt ihr euch auf seine Homepage – dort sind all seine Blender-Tutorials fein säuberlich aufgelistet! Darüber hinaus empfiehlt es sich auch, dem umtriebigen Quaternius auf Twitter zu folgen.

Adieu! Klickt auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday!

Want to learn how to rig your characters in Blender?

I got you covered 😎#gamedev #b3d #tutorial pic.twitter.com/bS14j0HmMp — Quaternius (@quaternius) March 7, 2022