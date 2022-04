Lost in Space | VFX Breakdown

In nuce: In diesem VFX Breakdown präsentieren euch die Mädels und Jung von Digital Domain ihre robo-tastischen Visual Effects, entstanden im Rahmen der dritten und somit auch finalen Staffel der Sci-Fi-Erfolgsserie „Lost in Space“. Die Serienstaffel ist bereits im Dezember 2021 auf Netflix erschienen – den Blick hinter den Kulissen gewährt euch Digital Domain jetzt.

Was konnte Digital Domain reißen? Digital Domain oblag es, ganze 200 Visual Effects für die zweite („Contact“) und dritte Episode („The New Guy“) der dritten Staffel zu wuppen. Dabei oblag es Digital Domain, den Planeten Jupiter zu visualisieren, wie er von Asteroiden torpediert wird. Die VFX Artists verantworteten allerdings auch den Bau eines Bernsteinplanetens. Daneben wurde das Raumschiff Resolute effektvoll zerlegt, aber auch neue, robotische Charaktere designt.

Weitere VFX Breakdowns zu Lost in Space: Wer sich an den wunderprächtigen Effekten der spannenden Sci-Fi-Serie nicht sattsehen kann, der klickt auf den 06.10.2020 zurück, denn damals zeigten euch die Important Looking Pirates, dass es keinen Charlton Heston als Moses bracht, um das Meer zu teilen. Anders gesagt: Important Looking Pirates teilten das Meer – wir mit euch den dazugehörigen VFX Breakdown.

Weitergeklickt: Oder verklickt euch zurück auf den 29.03.2022, und überzeugt euch davon, was die Moving Picture Company – mit ihren Niederlassungen in London, Paris und Bangalore – zur dritten Serienstaffel beigetragen hat.

Wir empfehlen: Reinklicken – und sich von Sci-Fi-tastischen Effektwundern wegblasen lassen.

Lost in Space: Season 3 | VFX Breakdown | Digital Domain