Hot & Trending auf Maxons Spring Launch Event!

Frühlingsgefühle bei Maxon: Am Mittwoch, den 20ten April, werden Neuerungen zu Maxons Produktfamilie angekündigt! Seid ihr dabei?

In nuce: Am Mittwoch, den 20ten April, um 17 Uhr deutscher Zeit, findet das „Maxon Spring Launch Event“ statt. Das Event soll eine Stunde dauern, endet also voraussichtlich bereits um 18 Uhr. Das Event wird ausschließlich online stattfinden.

War erwartet euch beim „Maxon Spring Launch Event“? Details zum Event sind bislang leider nicht bekannt. In der dazugehörigen Beschreibung heißt es jedoch, die Besucher:innen erwarte aufregende Neuigkeiten zu allen Produkten, die Maxons Software-Portfolio auffährt – also voraussichtlich zu Cinema 4D, Forger, Red Giant, Redshift und ZBrush. Weiter heißt es, das Event solle sich vor allem darum drehen, wie verbesserte Funktionalität Maxon One weiter für seine User:innen aufwerten soll.

Weitergeklickt: Die Bekanntmachung zum Event findet ihr auf maxon.net. Seid ihr schon gespannt, welche Neuerungen Maxon präsentieren wird?