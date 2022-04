Über 150 kostenlose Plugins für 3ds Max 2023 verfügbar!

In nuce: Plugin-Entwickler Dave Baker hat auf seiner Website maxplugins.de einige der interessantesten Plugins für 3ds Max 2023 zusammengestellt – und das in einer einzigen Übersicht. Dave Baker veröffentlicht seine Liste jedes Jahr aufs Neue. Das Projekt betreibt er in seiner Freizeit.

Was gibt es zu entdecken? Dave Bakers Liste beinhaltet über 150 kostenlose Tools von vielen Entwicklern weltweit, die es für alle zu entdecken gilt, die ihren Workflow für 3ds Max aufpolieren wollen.

Weitergeklickt: Die fein säuberlich sortierten Plugins besorgt ihr euch auf maxplugins.de. Mit Dave Baker selbst könnt ihr über Twitter kontakten. Vielleicht kennt ihr ein nutzbringendes Plugin, welches der versierte „Plugin Guy“, wie David sich selbst nennt, übersehen hat? Dann schreibt ihn doch an. Die nächst Plugin-Liste kommt bestimmt!