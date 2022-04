Prozedurale Texturen & Geometrie Nodes | Tutorial Tuesday

In dieser Tutorial-Reihe heizen prozedurale Texturen die Hamburger-Braterei an. Lecker Learnings mit Blender!

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren! Für das dieswöchige Tutorial stellen wir euch einen klickenswerten YouTube-Kanal vor, welcher euch Wissenswertes zu Blender vermittelt.

Welches Tutorial erwartet euch diese Woche? Diese Woche haben wir kein einzelnes Tutorial, sondern eine ganze Tutorial-Reihe für euch in petto. Dahinter steckt 3D Artist Sanctus, der auf seinem YouTube-Kanal „Sanctus – Blender Tutorials“ mit allerlei Wissensinhalten zu Blender auffährt, egal, ob es um Modeling, Geometrie-Nodes, prozedurales Arbeiten oder doch Environment Design geht.

Was lernt ihr in dem Tutorial? Beispielhaft stellen wir euch ein dreiteiliges Tutorial aus dem YouTube-Kanal vor, welches euch auseinandersetzt, wie ihr einen – kulinarisch wertvollen – Hamburger in Blender gebraten bekommt. Dabei gewichtet der Dreiteiler vor allem darauf, wie ihr ein professionelles, prozedurales Texturing gewuppt bekommt.

Was hat „Sanctus – Blender Tutorials“ sonst so drauf? Falls Hamburger bei euch über den Tellerrand fallen, kann es trotzdem lohnen, bei Sanctus YouTube-Angebot vorbeizuklicken. Beispielsweise gibt es einige Tutorials, die sich mit den neuen Geometrie-Nodes aus Blender beschäftigen. Dieselben Videos haben wir euch ebenfalls nachstehend verlinkt. 3D Artist Sanctus findet ihr wahlweise auf Artstation, Twitter oder Instagram.

Adieu! Klickt auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday!

How to make a Hamburger with procedural textures – Part 1 – Blender Tutorial

How to make a Hamburger with procedural textures – Part 2 – Blender Tutorial

How to make a Hamburger with procedural textures – Part 3 – Blender Tutorial

Lego Terrain Generator in Geometry Nodes – Blender Tutorial

Animated Rubik with Geometry Nodes – Blender Tutorial

Geometry Nodes Power Lines – Blender Tutorial