Animationsspaß „Ron’s Gone Wrong“ auf der FMX 2022!

In nuce: Breits in der ersten Mai-Woche startet die FMX 2022. Das Gros des diesjährigen Veranstaltungsprogramms steht mittlerweile fest. Einige der Highlights: Präsentationen zu den Oscar-prämierten Filmen „Encanto“ und „Dune“, aber auch Sonderveranstaltungen, wie beispielsweise eine Sound Masterclass oder das Screening von „Ron’s Gone Wrong“.

1 of 4

Die Technologie hinter Encantos Casita: Die kreativen Köpfe der „Walt Disney Animation Studios“ werden technische Innovationen vorstellen, mithilfe derer der sehenswerte Animationsfilm „Encanto“ entstanden ist. Als Sprecher:innen dazu werden aufgeführt: Scott Kersavage (Visual Effects Supervisor), Tad Miller (Technical Supervisor), Nadim Sinno (Associate Technical Supervisor) und die Technical Directors Justin Kern, Nellie Robinson und Annamarie Fuchs.

Ron’s Gone Right: Wie man mit zwei Start-up Studios einen Debütfilm umsetzt: Regisseur JP Vine wird einen Blick hinter die Kulissen des Animationsfilms „Ron’s Gone Wrong“ werfen. Übrigens: FMX-Besucher:innen haben am 5ten Mai die Möglichkeit, ein Screening des Films zu besuchen. Weitere Infos dazu gibt es auf fmx.de.

llumination – „Sing 2“: Die CG Supervisors Boris Jacq und Richard Adenot gewähren spannende Einblicke. Darüber werden die beiden Supervisors sprechen über: wie der Film entstanden ist, aber auch über Themen wie Character-Animation, Environments, Texturing, oder Lighting.

Stöbert durch das Konferenzangebot des Tracks „Feature Animation“! Den dazugehörigen Veranstaltungshinweis findet ihr auf fmx.de.

Theo Green über Sound Design und Musikkomposition: Theo Green wird über die fließenden Grenzen zwischen Sounddesign und Musikkomposition sprechen. Er wird außerdem einen Blick auf seine Arbeit mit Hans Zimmer an „Dune“ werfen. Theo Green ist ein Oscar-prämierter Sounddesigner, Supervising Sound Editor (bspw. “Dune”, “Blade Runner 2049“) und Komponist („The Gambler“).

Besonderes Angebot für Sound-Interessierte: Theo Green wird am Freitag, den 6ten Mai, eine exklusive Sound-Masterclass auf dem Campus der Filmakademie Baden-Württemberg veranstalten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um sich anzumelden, schickt ihr eine Mail an program@fmx.de.

Skywalker Sound präsentiert: Die Soundscape von „Das Buch von Boba Fett“: Bonnie Wild und David Acord werden darüber sprechen, wie das Team den Kreaturen, Charakteren, Schiffen und Orten aus einer weit, weit entfernten Galaxis den richtigen Klang verpasst hat.

Casting und Audioproduktion bei Nickelodeon Animation: Justin Brinsfield (Director of Production Technology) und Roxanne Escatel (Director of Animation Casting) werden euch zeigen, wie die Nickelodeon Animation Studios sicherstellen, dass herausragende Sprachaufnahmen entstehen – auch unter Remote-Bedingungen.

Stöbert durch das Konferenzangebot des Tracks „Sound Design“! Den dazugehörigen Veranstaltungshinweis findet ihr auf fmx.de.

1 of 3

Nachhaltigkeit & B-Corp-Zertifizierung: Blue Zoo Animation Studio und Dupe VFX sind zwei Studios, die den strengen Prozess der B-Corp-Zertifizierung durchlaufen haben. Wieso? Um damit ihren ökologischen Fingerabdruck zu prüfen. Tom Box (Blue Zoo) und Jonathan Harris (Dupe VFX) erläutern, wie das ganze funktioniert.

Stöbert durch das Konferenzangebot des Tracks „Social Impact“! Den dazugehörigen Veranstaltungshinweis findet ihr auf fmx.de.

Die Eckdaten: Die FMX 2022 findet vom 3ten bis einschließlich 5ten Mai 2022 in Stuttgart statt. Am Freitag, den 6ten Mai, wird der letzte Veranstaltungstag online abgehalten. Viele der Präsentationen werden bis zum 31ten Mai online verfügbar bleiben.

Weitergeklickt: Die dazugehörige Pressemeldung zu den neu angekündigten Programmpunkten findet ihr ebenfalls auf fmx.de.