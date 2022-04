Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2014, den Preisträger in der Kategorie „Bestes Game Design“, nämlich den Game-Trailer zu „Ryse: Son of Rome – The Legend pof Damocles“ von den Mädels und Jungs von „Platige Image“ aus Polen.

Wie ist „Ryse: Son of Rome” entstanden? In unserem ausführlichen Making-of, erschienen in der DP 02 : 2014, näherte sich Mirja Fürst dem animago-Gewinner 2014, in dem sie einleitend feststellte „Der Auftrag für Platige Image lautete, mit dem Trailer einen Kontrast zur realistischen Spielegrafik zu schaffen, die auf der CryEngine basiert. Umgesetzt wurde der Look mit einer grafischen Stilisierung der 3D-Elemente.“

Kostenloser Artikel: Ihrerzeit sprach Mirja mit Technical Art Director Chris Evans (nein, nicht DER Chris Evans) über die Crytek-Pipeline, und das Interchange-Format Alembic. Bereits am 20.07.2015 stellten wir euch den kompletten, wirklichen sehr lesenswerten Artikel zur freien Verfügung. Lest doch mal rein!

Weitergeklickt: Den stylischen Kurzfilm, der ungeniert in der Mythenkiste wühlt, findet ihr gleich hier unten verlinkt. Wir sagen: Film ab – und immer geschwind dem Damoklesschwert ausweichen!

Ryse: Son of Rome – The Legend of Damocles