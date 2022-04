Fürstliche Frühlingsgefühle: Maxon One blüht auf!

Maxons „Spring 2022 Launch Event“ kündigt Neuerungen für viele der beliebtesten DCC-Tools an – inklusive Cinema 4D, Redshift und Red Giant! Ist das Rundum-sorglos-Paket "Maxon One" jetzt noch attraktiver?

In nuce: Alle Maxon-Produkte aus dem Vorteils-Abo-Paket „Maxon One“ erhalten jetzt zahlreiche Updates – das schließt ein: Cinema 4D, Redshift, Red Giant, Universe, Forger und auch ZBrush. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor, veröffentlicht im Rahmen von „Maxon’s Spring 2022 Launch Event“.

Frühlings-Updates: Für den Frühling hat Maxon einige Verbesserungen und neue Funktionen parat. Das großangelegte, generalistische Update deckt zugleich über mehrere Software-Angebote Maxons ab, soll gleichzeitig Maxon One noch attraktiver für User:innen positionieren.

1 of 4

Die Frühlings-Updates im Detail: Schauen wir uns die Neuerungen, welche Maxon im Rahmen seiner Pressemeldung bekanntgegeben hat, im Schnelldurchlauf an.

Neuerungen zu Redshift: Der Renderer wird um CPU-Rendering ergänzt. Bisher ist der Redshift-Renderer vor allem als leistungsstarker GPU-Renderer aufgefallen. Laut Pressemeldung soll das neue CPU-Rendering fotorealistisches Rendering systemübergreifender möglich machen – darunter auch für Houdini, Maya, 3ds max, Blender, Katana, Vectorworks und Archicad.

Daneben wirbt Maxon mit einem neuen Standard Material für Redshift. Das neue Standard Material soll es User:innen erlauben, Oberfläche leichter zu definieren, und Materialdefinitionen auszutauschen.

Darüber hinaus beinhaltet Redshift das neue Standart Material. Das schließt mit ein: Neue, sogenannte „Multiscattering Energy Conservation“, das sogenannte „D’Eon Lambert Sphere diffuse roughness model“, aber auch eine dünne Patina für schillernde Materialien (im Original: „thin film for iridescent materials“), und nicht zuletzt verbesserter volumetrischer Motion Blur.

Neuerungen zu Cinema 4D: Beinhaltet jetzt, wie oben erwähnt, das CPU-Rendering für Redshift. Daneben erwartet User:innen die prozedural-automatische Retopologie über ZRemesher. Jenseits davon werden mit dem Release von Cinema 4D S26 viele, sowohl prozedurale als auch interaktive, Modeling-Tools eingeführt, die vor allem in puncto Kleidungs- und Seil-Simulation Verbesserungen versprechen (im Original: „New cloth and rope simulation system“).

Neuerungen für Red Giant: Das Tool fährt jetzt mit neuen Lens-Flare-Effekten für die „VFX Suite 3“ auf. Als Grundlage hierfür dienen simulierte, optische Modelle und Raytracing-Belichtung. Damit aber nicht genug, denn laut Pressemeldung beinhaltet “Magic Bullet Looks” für die „Magic Bullet Suite 16“ jetzt neue Effekte für Lichthof- und Diffusions-Tools (im Original: „Halation and Diffusion tools“).

(Noch mehr) Neuerungen zu Red Giant: „Trapcode Particular“ unterstützt jetzt auch Layer Maps. „Universe” wird zudem um vier neue Tools ergänzt: Sketchify, Chromatown, Box Bokeh und Stretch. Außerdem unterstützt „Trapcode Suite 18“ jetzt zusätzlich Apple-M1-Prozessor für alle Trapcode-Tools.

Neuerungen, Neuerungen und nochmals Neuerungen zu Red Giant: „Universe 6″ erweitert seinen Funktionsumfang für Sketchify. Dazu gehören “ChromaTown“, womit User:innen farbige Streifen und Unschärfen-Effekte erstellen. Mit „Box-Bokeh“ lassen sich quadratische und rautenförmige Bokeh-Effekte erstellen. Und über “Stretch Transition” erschaffen User:innen Kreuzblenden (Crossfade) zwischen zwei Clips. Insgesamt hat Maxon „Universe 6“ mit über 70 neuen Presets bestückt.

Neuerungen für Forger: User:innen nutzen nun außerdem die paramaterischen Primitives aus Cinema 4D – als Ausgangspunkt für 3D-Sculpting und -Modeling. Diese parametrischen Primitives betreffen Ebenen, Würfel, Kugeln, Zylinder, Torus, Pyramiden, und Kapseln.

Wieso gehört ZBrush eigentlich zu Maxon? Seitdem Maxon den Mitbewerber Pixologic übernommen hat, reiht sich auch das Sculpting-Tool ZBrush in das Software-Angebot Maxons ein – und zwar seit Dezember letzten Jahres. Das berichteten wir euch am 16.12.2021.

Verfügbarkeit: Abonnent:innen von Maxon One kommen bereits jetzt in den Genuss aller Neuerungen. Für Unentschlossene könnte die 14-tägige Testversion lohnen, die bereits den gesamten Funktionsumfang von Maxon One enthält.

Weitergeklickt: Die offizielle Bekanntmachung „Maxon erweitert Maxon One um verbesserte Funktionen und beispiellosen Mehrwert“ findet ihr auf maxon.net. Wer Maxons „Spring 2022 Launch Event“ nachholen möchte, der kann das mit einem Klick auf nachstehendes Video tun.

Maxon’s Spring 2022 Launch Event