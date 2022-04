Version 7.0 von Multiverse | USD erschienen!

In nuce: Version 7.0 von Multiverse | USD ist erschienen. Das gab J Cube über seinen Online-Auftritt bekannt. Multiverse | USD ist, wie der Name erahnen lässt, eine USD-Lösung für Maya.

Welche Features bietet Multiverse | USD 7.0? Zu den neuen Funktionen gehören die nachstehenden:

HydraVP2-Viewport (kombiniert Maya Viewport mit dem Rendering-Framework aus USD Hydra)

(kombiniert Maya Viewport mit dem Rendering-Framework aus USD Hydra) Maya Shading Networks können erstellt werden (dabei besteht keine Abhängigkeit zu MaterialX)

können erstellt werden (dabei besteht keine Abhängigkeit zu MaterialX) MEOW (Multiverse Explore and Override Window) kann jetzt auch USD-Materialien zuweisen – die zudem überschrieben werden können

kann jetzt auch USD-Materialien zuweisen – die zudem überschrieben werden können Unterstützt jetzt auch Python 2 & 3 . Python 3 wird auch mit Maya 2022 und 2023 unterstützt

. Python 3 wird auch mit Maya 2022 und 2023 unterstützt Weitere Features: Das war nur ein kurzer Abriss. Weitere, spannende, neue Funktionen erwarten euch!

Weitergeklickt: Welche Funktionen sich in der Version 7.0 tummeln, erfahrt ihr beim entsprechenden Veröffentlichungshinweis auf j-cube.jp. Übrigens: Am 18.08.2020 berichteten wir euch über den Release von Multiverse | USD Version 6.5. Reinklicken lohnt sich. Denn: Eine bessere Möglichkeit, um abzugleichen, was sich seit der letzten Version in puncto Funktionsumfang getan hat, gibt es kaum.