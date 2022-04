The Witcher | VFX Breakdown

In nuce: In diesem VFX Breakdown zeigt euch Cinesite, wie es gelingt, mit den Waffen der VFXen, ein Basilisken-Duo zu bändigen (die bei The Witcher wie eine Mischung aus Jurassic-Park-Raptor und Schlange aussehen). Die Effekte entstanden übrigens für die letzte Episode der zweiten Staffel. Die betreffende Episode trägt den Titel „Family“.

Was steckt hinter den Effekten? Das Team von Cinesite hat ein ganzes Jahr investiert, um den Look der furchteinflößenden Basilisken zu entwickeln. Vorbilder waren dabei zahlreiche Echtwelt-Tiere und deren Anatomien. Die besondere Hausforderung bestand darin, der Basilisken-Oberfläche eine Mischung aus Fell, Federn und Schuppen zu verpassen, die dabei natürlich aussieht – für die Creature Designer eine echte Herkulesaufgabe! Außerdem stand es Cinesite an, die Kampfchoreografien der Schauspieler:innen, die am Set vor den Kameras herumpurzelten, mit den Bewegungen der animierten Basilisken in Einklang zu bringen.

Mehr für Witcher-Fans: Wer in Erfahrung bringen möchte, was wiederum Platige Image für die erste Serienstaffel auf die Flimmerkisten zauberte, der liest sich unser erhellendes Interview mit Visual Effects Supervisor Mateusz Tokarz, Compositor und Art Director Rafal Sadowy, und VFX Producer Krzysztof Krok durch, welches wir euch am 29.09.2021 kostenlos bereitgestellt haben.

Noch mehr für Witcher-Fans: Auf der Suche nach weiterem Witcher-Lesestoff? Dann klickt euch zurück zum 05.01.2022, und findet heraus, was die erfolgsverwöhnten Polen beim Gaming-Großprojekt The Witcher 2: Assassins of Kings wuppen konnten.

Geralt von Riva schnetzelt beim Animago? Übrigens: Auch unser hauseigener Animago schrieb Witcher-Geschichte. Was wir damit meinen, entdeckt ihr mit einem Klick auf den 03.02.2022, als wir euch berichteten, wie das Launch Cinematic „Wild Hunt“ zum Videospiel „The Witcher 3“ anno 2015 einen Animago Award abstauben konnte. Wir meinen: Wer wissen will, wer den Kampf Vampir-Vamp gegen Geralt von Riva gewinnt, der sollte sich dieses Launch Cinematic auf die Watchlist ziehen.

Weitergeklickt: Wer hingegen mehr über die drachenstarken VFXen von Cinesite lernen möchte, der klickt sich durch die üppig illustrierte Fallstudie, die Cinesite anlässlich ihrer Arbeit an der 2ten Witcher-Staffel online gestellt hat.

Cinesite The Witcher S2 Basilisk Breakdown Reel