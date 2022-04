Volle Ladung Blender | Tutorial Tuesday

Mit diesen fünf Video-Tutorials zur Blender-Meisterschaft? Oder auch: Bereit, endlich zu lernen, was die Geometrie-Node aus Blender 3.0 alles draufhat?

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren!

Dieswöchige Tutorials: Heute gönnen wir uns ein Tutorial-Fünfer, denn 3D-Skulpteur und Modeler Bbbn19 hat, seitdem wir am 15.03.2022 über sein Tutorial zum Bücherregal-Effekt aus Christopher Nolans „Interstellar“ berichtetet haben, fünf weitere Video-Tutorials veröffentlicht, die sich für alle lohnen, die ihre Skills mit Blender 3.1 weiter aufpolieren wollen.

Welche neuen Tutorials erwarten euch? Bei den fünf neuen Tutorials, die ihr nicht verpassen solltet, handelt es sich um nachstehende:

Wie die Field Nude nutzen, um Würfel zu stapeln (mit Blender 3.1) ?

(mit Blender 3.1) Neon-farbene Pfützen machen

Glitter-Wellen erstellen

Alles zerbrechen: Mit den Geometrie-Nodes aus Blender 3.0!

Blubberblasen mit Blender zaubern!

Was hat Bbbn19 sonst so didaktisch drauf? Auch berichteten wir euch am 21.01.2022 über das kreative Treiben von Bbbn19, denn damals hat er, zusammen mit 3D-Artist Leo Brasil, den Lighting Setup Generator für Blender 3.0 realisiert.

Weitergeklickt: Die fünf Tutorials haben wir euch in voller Länge gleich hier unten verlinkt. Wer sich auch weiterhin zu Bbbn19s Schaffen informieren möchte, der klickt ihm auf Gumroad oder Twitter hinterher.

Adieu! Klickt auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday!