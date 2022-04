Die Golaem Academy geht in die 2te Runde!

In nuce: Wie aus einer Pressemeldung hervorgeht, startet bald die zweite Ausgabe der Golaem Academy. Das Programm versteht sich als kostenfreies Bildungsangebot für Artists, die sich im Bereich Crowd Simulation weiterentwickeln möchten. Die zweite Ausgabe der Golaem Academy wird vom 10ten bis zum 18ten Mai stattfinden.

Was steht auf dem Curriculum? Die 2te Ausgabe der Golaem Academy wird mit neuen Trainingseinheiten aufwarten, jene zunächst die Grundlagen der Crowd-Simulation mit Golaem abdecken, sich später an anspruchsvollere Aufgaben mit der Crowd-Simulation heranwagen. Demnach soll sich das Angebot sowohl an blutige Anfänger:innen als auch an fortgeschrittene Crowd Simulation Artists richten. Übrigens: Nach den zwei Wochen der Golaem Academy soll es Artists möglich sein, an ihren eigenen Projekten zu arbeiten.

4 x 4 Stunden , bestehend aus Trainingseinheiten – und einer Bonus-Einheit

, bestehend aus Trainingseinheiten – und einer Bonus-Einheit Projekt-Aufgaben , die hinterher vom Golaem-Team bewertet werden

, die hinterher vom Golaem-Team bewertet werden Veröffentlichung auf der Golaem-Website für Künster:innen, falls das dazugehörige Projekt für das Golaem Academy Reel ausgewäht wird.

Weitergeklickt: Alle weiterführenden Informationen holt ihr euch auf golaem.com ab. Gleich hier unten seht ihr das „Golaem Academy Reel“ aus dem Jahr 2001, welches im Rahmen der ersten Golaem Academy entstanden ist – außerdem haben wir euch den Trailer zur „Golaem Academy 2“ verlinkt.

Golaem Academy 2021 Reel

Golaem Academy 2 Trailer