Fledermäuse, Spinnen und Hexer: Die FMX 2022!

Neue Programm-Highlights der Stuttgarter „Film & Media Exchange“ bekanntgegeben. Darunter: “The Batman“, „Spider-Man: No Way Home“ und „The Witcher“!

In nuce: Bereits nächst Woche startet die FMX – Film & Media Exchange im Stuttgarter Haus der Wirtschaft, aber auch online. Die diesjährige FMX ist eine Hybrid-Veranstaltung. Jetzt wurden weitere Programm-Highlights bekanntgegeben: Es werden Präsentationen aufgefahren zu absoluten Entertainment-Highlights, darunter „The Batman“, „Spider-Man: No Way Home“ und „The Witcher“. Daneben werden mit Gaming, Mental Health und Klimawandel im Entertainment-Kontext weitere Schwerpunkte gesetzt.

VFX for Features: Nachstehend einige der Programmhighlights dieses Tracks.

Wētā FX präsentiert “The Batman“: Visual Effects Supervisor Anders Langlands und Compositing Supervisor Beck Veitch werden einen Blick auf die VFXen von Matt Reeves‘ „The Batman“ werfen. Zusätzlich haben Batman-Fans die Gelegenheit, vor Ort in Stuttgart die Präsentation „Halon Entertainment Presents Visualizing The Batman“ von Jess Marley und Keith Fallon zu besuchen.

Ein Blick hinter die Kulissen von „Spider-Man: No Way Home“: Charles Abou Aad (Sony Pictures Imageworks), Eric Noel (Framestore) und David Cunningham (Digital Domain) blicken hinter die Kulissen des neuesten Spider-Man-Films. Künstlerische und technologische Herausforderungen gleichermaßen werden Fokus der Präsentation sein.

VFX for Episodic: Nachstehend der vielleicht spannendste Programmpunkt dieses Tracks.

Wie die Kreaturen für die 2te Staffel von „The Witcher“ entstanden sind: Madeleine Spencer wird in dieser Präsentation darüber sprechen, welche Elemente der von Cinesite entwickelten Pipeline entscheidend waren, um den Basilisken und den Tschernobog zum Leben zu erwecken.

Social Impact: Nachstehend einige der Programmhighlights dieses Tracks.

Let’s Talk: Mental Health in der Kreativindustrie: In diesem Panel werden Hugo Guerra (Hugo’s Desk), Jahirul Amin (CAVE Academy), Laurie Balvin (Scanline VFX) und Karin Larsson (Dozentin) diskutieren über: Arbeitsbedingungen in der Kreativindustrie, „Crunch Time“, Unternehmenskultur und persönliches Wohlbefinden.

Let’s Talk: Klimawandel und Nachhaltigkeit in der Kreativindustrie: Hier werden Hugo Guerra (Hugo’s Desk), Imke Fehrmann (Akkord Film Produktion GmbH), Elena Pfändler (SERU Animation), Volker Helzle (Filmakademie Baden-Württemberg) und Chris Ebeling (Virtually Human Studio) diskutieren über: den neuesten IPCC-Klimareport der Vereinten Nationen, das Recht auf Recycling, die Schattenseiten des Cloud Computing, NFTs, und virtuelle Produktion.

Games & Beyond: Nachstehend einige der Programmhighlights dieses Tracks.

Ein Blick auf Art Direction mit Riot Games: In dieser Session wird Almu Redondo (Axis Studios) in die Kunst des Art Directings für Kurzfilme und Game Cinematics eintauchen und zeigen, wie die Zusammenarbeit von Riot Games und Axis Studios abläuft.

Die Entstehung des „Sniper Elite 5“ Cinematic Trailers von Rebellion Film Studios: Regisseur Hugo Guerra und VFX Supervisor He Sun werden auf die Entstehungsgeschichte des Trailers eingehen, dabei Themen behandeln wie: MoCap, Stunt-Performance, Animation, Modelling, Beleuchtung, Rendering, Compositing, USD-Pipeline und Grading.

Changing The Game: Nachstehend der vielleicht spannendste Programmpunkt dieses Tracks.

Das Omniverse – eine neue Art, in Echtzeit und nicht-linear zusammenzuarbeiten: Mit Jeff Kember (NVIDIA), Jon Peddie (Jon Peddie Research), Gary Redburn (DELL) und Chris Vienneau (Jon Peddie Research), die darüber dozieren werden, wie Omniverse DCC-Programme miteinander verbindet – und die Zusammenarbeit an Kreativprojekten zukunftsfähiger gestaltet.

Weitergeklickt: Alle weiteren Informationen zu den neu veröffentlichten Programmpunkten erhaltet ihr bei der dazugehörigen Pressemeldung auf fmx.de.