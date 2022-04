Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2014, den für eine Preistrophäe nominierten, werblichen Kurzfilm „BBC Winter Olympics“, realisiert von Regisseur Tomek Baginski und den Mädels und Jungs von „Platige Image“.

Was steckt hinter „BBC Winter Olympics“? Für die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotchi setzten Regisseur Tomek Baginski und Platige Image auf eine, von Schnee gepeitschte, Gebirgslandschaft, stimmlich begleitet vom „Game-of-Thrones”-Schauspieler Charles Dance (bekannt in seiner Rolle als Tywin Lannister).

Weitergeklickt: Den windschnittigen Werbefilm findet ihr nachstehend in voller Länge verlinkt. Wir sagen: Film ab – und empfehlen: Höhenmeter-freundliches Schuhwerk anlegen!

Winter Olympics 2014: Trailer – BBC Sport