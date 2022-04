Die “Vision Series” rockt die FMX 2022!

In nuce: Das Lineup für die Reihe „Virtual Vision“ von Autodesk wurde bekannt gegeben. Das Event wird am Freitag, den 6ten Mai stattfinden. Die diversen Event-Angebote werden sich über den gesamten Tag erstrecken. Es handelt sich um ein Online-Event, welches live übertragen wird, für Messebesucher:innen aber auch danach noch im Stream verfügbar sein wird.

Was ist Autodesks “Virtual Vision”? Auf der “Vision Series” wird Autodesk Spitzenleistungen aus Visual-Effects-Branche präsentieren und Einblicke in den Work-in-Progress von Künstler:innen liefern. Dazu werden Expert:innen solcher namhaften Marken wie EA Games, Rising Sun Pictures, Axis Studios, Inner-Freak, oder Lucid Games zugegen sein – die mit intensiven Diskussionen über Trends aus der Branche, hochkarätigen Arbeiten aus den VFXen und wertigen Workflow Breakdowns begeistern möchten. Daneben wird es Tipps und Tutorials für die Handhabe mit Maya, 3ds Max, Bifrost, Arnold und ShotGrid geben.

Diese fünf Programmpunkte werden euch auf der diesjährigen „Virtual Vision“ erwarten. Alle Programmpunkte finden am Freitag, den 6ten Mai statt:

Trends in Medien und Entertainment: Was Studierende wissen müssen: Sophie Robinson von EA Games, Anna Hodge von Rising Sun Pictures und Alwyn Hunt von The Rookies sprechen über: Networking während der Pandemie, den Umgang mit arbeitsbedingtem Stress und darüber, wie sich Studierende auf die Zukunft der Medien- und Unterhaltungsbranche vorbereiten können. Uhrzeit: 14:30

Zum Leben erweckt: Die Charaktere von „Magic: The Gathering“: Axis Studios hat an den Kinotrailern von „Magic: The Gathering“ mitgewirkt, darunter auch an „Innistrad: Crimson Vow“ und „Innistrad: Midnight Hunt“. Amy Ash, Head of Character Design, erzählt, wie das Team die Charaktere zum Leben erweckt hat – unter anderem mithilfe von Maya, Arnold und ShotGrid. Uhrzeit: 15:45

Maya Show & Tell: Wie erstellt ihr einen schicken Mech-Charakter? Die Artists Jonathan Reilly von Inner-Freak, Mike Waterworth von Lucid Games – und der unabhängige Artist Aaron Humphreys –, gemeinsam mit Jon Capleton von Autodesk, beschäftigen sich mit wertigen Mech-Assets. Uhrzeit: 17:00

Modeling Madness: Exprimente mit 3ds Max: Technical Artist Sergio Santos zeigt, wie sich Artists das neueste 3ds Max-Update zunutze machen, um das Werkeln an Kreativprojekten zu optimieren. Uhrzeit: 20:00

Abrocken mit Bifrost: Ein Workshop über modularbaren Kristallwachstums: Bifrost-Entwickler Jason Brown zeigt, wie ihr mittels prozeduraler Werkzeuge von Bifrost Kristalle streut. Uhrzeit: 21:15

Weitergeklickt: Weiterführend zu Autodesks „Virtual Vision“ auf der FMX 2022 informiert ihr euch auf newpossible.autodesk.com.