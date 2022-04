Kamera-App Filmic für Frame.io verfügbar!

In nuce: Filmic und Frame.io haben sich zusammengeschlossen. Das Ergebnis: Die Filmic Pro Cinema Kamera-App ist jetzt auch innerhalb der Cloud Services von Frame.io verfügbar, soll den Workflow von Frame.io komplett unterstützen. Somit ist Filmic die erste Kamera-App, die Frame.io unterstützt. Auch für das Filmic Pro Cinemagorapher Kit, ein kaufbarer Zusatzinhalt innerhalb der App Filmic, soll Frame.io unterstützt werden. Filmic Pro Cinema ist eine App für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android, ist somit in der neuen Version 6.19.0 erschienen.

Weiters zu Frame.io: Bereits am 22.04.2022 berichteten wir über Frame.io, als die Video-Kollaborationsplattform in Adobes Creative Cloud integriert wurde – eine konsequente Weiterentwicklung für all diejenigen, die am 23.08.2021 darüber informiert wurden, als Adobe die Camera-to-Cloud-Plattform akquiriert hat.

Verfügbarkeit: Filmic Pro ist auf Apples App Store oder dem Google Play Store für 14,99 Euro erhältlich. Die Filmic Pro Cinemagorapher Kit ist on top für 13,99 Euro zu haben.

Weitergeklickt: Das nachstehende Video informiert über die Zusammenführung von Filmic und Frame.io, demonstriert, wie die Handhabe funktioniert. Das zweite Video rührt die Werbetrommel für die Verschmelzung von App und Camera-to-Cloud-Plattform.

FiLMiC Pro Camera to Cloud Frame.io Integration | Advanced Preview



FiLMiC Pro | Announcing Frame.io Camera to Cloud (C2C) Support