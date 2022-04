Light Tracer Renderer: Neueste Version erschienen!

In nuce: Wie aus einer offiziellen Bekanntmachung hervorgeht, ist Version 2.3 von Light Tracer Render erschienen. Dabei hat das Team hinter der Software, wie es in der Beschreibung heißt, darauf geachtet, trotz aller neuen Funktionen die Bedienbarkeit des Renderers nicht außer Acht zu lassen.

Welche Features bietet Light Tracer Render 2.3? Unter den neuen Funktionen, zu denen womöglich Spannendsten zählen, gehören die nachstehenden:

Eine Online Library für Materialien

Die Möglichkeit, SketchUp-Modelle zu importieren

Eine separate Library, welche “Studio Lights” bereithält

Verbessertes Tone Mapping und Color Grading

Neue Möglichkeiten, Animationen umzusetzen

Vertex-Farben and PLY-Import

Die Möglichkeit, eine 360-Grad-Ansicht zu exportieren

Weitere Features: Das war nur ein kurzer Abriss. Weitere brandneue Funktionen erwarten euch!

Weitergeklickt: Welche Funktionen sich in Version 2.3 von Light Tracer Render tummeln, erfahrt ihr beim entsprechenden Veröffentlichungshinweis auf lighttracer.org.

Zurückgeklickt: Am 08.11.2021 berichteten wir euch über den Release von Light Tracer Renderer 2.0. Wir meinen: Für Interessierte lohnt es abzugleichen, was sich seit der letzten Version in puncto Rendering-Features getan hat. Wir wünschen viel Freude beim Versions-Vergleich! Den flotten Space-Flitzer aus dem Eröffnungsbild findet ihr übrigens auf sketchfab.com.