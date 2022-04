Featurette über die Visual Effects zu „The Adam Project“

In nuce: In dem kurzweiligen Featurette „Behind the FX“ zum Sci-Fi-Film „The Adam Project“ wird euch auseinandergesetzt, wie die Visual Effects des Netflix-Films entstanden sind. Themen sind unter anderem Set Extension, Arbeit mit Bluescreen, das Design der Sci-Fi-Fahrzeuge, oder die Synergie aus praktischen mit digitalen Effekten.

Lass reden! Zu Wort kommen Regisseur Shawn Levy („Stranger Things“, „Free Guy“, „Night at the Museum: Secret of the Tomb”), Schauspielerin Zoe Saldana, und Visual FX Supervisor Alessandro Ongaro (“Ghostbusters Afterlife”, “Ant-Man and the Wasp”, “Men in Black: International”).

Lasse reden – aber: worüber? Gesprochen wird – neben den sehenswerten Visual Effects – auch über die Choreografie der Kampfszenen, erschwerte Produktionsbedingungen während der Corona-Pandemie, und Arbeit mit Stunt-(wo)men.

Lass reden – aber strukturiert: Das Video ist unterteilt in die Kapitel: „The Backyard Fight“, „The Car Chase“, „The Time Jet“ und „The Particle Accelerator”.

Weitergeklickt: Wenn ihr erfahren wollt, wieso der Teilchenbeschleuniger aus Genf einen Gastauftritt in diesem Sci-Fi-Actioner mit Ryan Raynolds hat, müsst ihr das nachfolgende Featurette schon selbst klicken.

Behind the VFX of The Adam Project | Netflix