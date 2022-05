Mit Bond abtauchen: in den Mikrokosmos der Nanotechnologie!

In nuce: Bei unseren freundlichen Kolleg:innen von Art of VFX wurde ein Video namens „No Time To Die: Science + Technology“ verlinkt, welches die Motion-Design-Arbeiten von den Mädels und Jungs der Territory Studios für den neuesten Bond-Streifen zeigt.

Weiteres von den Territory Studios: Am 02.09.2021 demonstrierte euch Pedro Ramos, Motion Designer im Territory Studio in London, wie ihr mit Cinema 4D ein FUI erstellt. FUI steht übrigens für Futuristic User Interface. Klickt doch mal vorbei!

Weitergeklickt: Das Video findet ihr in kompletter Länge auf artofvfx.com – oder direkt territorystudio.com (einfach ein bisschen nach unten scrollen). Wer sich weiterführend dahingehen aufschlauen möchte, was Territory Studios in puncto Motion Design für den womöglich letzten Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle aus der Pipeline gewuchtet hat, der sollte sowieso auf territorystudio.com vorbeiklicken. Dort setzt euch eine reichlich bebilderte Erklärung auseinander, wie Nanobots, Toxine und andere Kleinstteile entstanden sind – immer im Rahmen des Motion Designs.