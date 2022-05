Die FMX 2022 startet heute!

In nuce: Heute, am Dienstag, den 3ten Mai 2022 startet zum 26ten Mal die FMX – Film & Media Exchange. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Das Event findet vom 3ten bis einschließlich 6ten Mai erstmals als Hybrid-Veranstaltung statt. Die FMX liefert Interessierten Einblicke in die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Animation, visuelle Effekte, interaktive und immersive Medien.

Die FMX 2022 in Zahlen: Mehr als 300 Sprecher:innen und 120 Präsentationen werden an drei Tagen vor Ort in Stuttgart exklusive Einblicke liefern – der letzte Veranstaltungs-Tag wird online abgehalten, mit 60 virtuellen Präsentationen. Das Video-on-Demand-Angebot der FMX wird für Besucher:innen bis zum 31ten Mai 2022 abrufbar bleiben.

Programm-Highlights der FMX 2022: Nachstehend einige der Programm-Highlights der diesjährigen Veranstaltung:

– Opening Keynote von Programm Chair Hasraf ‚HaZ‘ Dulull: blickt auf Echtzeittechnologien als treibende Kraft hinter Veränderung der Film- und Medienindustrie

– Dune: die visuellen Effekte des oscarprämierten Space-Epos

– Arcane: eine der erfolgreichsten (Animations-)Serien auf Netflix des Jahres 2021

– Chris Corbould: Die Branchenlegende blickt zurück auf seine, Jahrzehnte umspannende, Karriere

– The House: Einblicke in die sehenswerte Stop-Motion-Anthologie

– Ecanto & Rot: die neuesten Animationsfilme von Disney und Pixar

– Praxiserfahrung mit der Virtual Production: Ein besonderer Leckerbissen ist die Virtual Production Stage, wo Besucher:innen selbst die Kamera führen, auf Tuchfühlung mit der Echtzeittechnologie gehen. Die Virtual Production Stage wird von ARRI Solutions, disguise, Neumann&Müller Veranstaltungstechnik, ROE Visual, TrackMen und Unreal Engine vor Ort im Stuttgarter Haus der Wirtschaft bereitgestellt und bespielt

– Marketplace: Lädt Besucher:innen dazu ein, die neuesten Projekte interessanter Unternehmen und Start-ups zu erleben. Außerdem laden Workshops, Masterclasses und Company Suites dazu ein, sich tiefergehend mit den neuesten Technologien zu beschäftigen. Schließlich auf dem Recruiting Hub suchen namhafte Industrievertreter die Talente von morgen, während auf dem School Campus internationale Hochschulen ihre Bildungsangebote vorstellen

Weitergeklickt: Alle weiterführenden Informationen erhaltet ihr auf fmx.de.