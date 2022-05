Kostenloses Asset-Paket mit Kleinstteilen

In nuce: Der 3D-Modeler Alex Vanzhula hat ein Kitbash für Houdini 18.5 veröffentlicht. Die Asset-Bibliothek kann auch für kommerzielle Projekte genutzt werden.

Was beinhaltet „Kitbash for Houdini”? Bestandteile des Pakets sind Assets wie Schauben(muttern), Rohre und anderes Kleinstmetall. Dank dieser Mini-Assets soll es ein Leichtes sein, eure 3D-Modelle um Details anzureichern. Außerdem ist es euch möglich, eigene Assets hinzuzufügen, respektive die dazugehörigen Thumbnails gemäß eigener Vorlieben anzupassen. „Kitbash for Houdini“ war zuvor übrigens Bestandteil des Tools „Modeler“ – ebenfalls von Alex Vanzhula. Mit Zuge des Releases von Modeler 2022, wurden die Kitbashing-Assets allerdings als separater Download ausgelagert.

Weitergeklickt: Auf gumroad.com besorgt ihr euch Alex Vanzhulas attraktives Asset-Paket.