Filmlight: Kostenloses Event am 25ten Mai!

In nuce: FilmLight, der Hersteller von Tools zu Farbkorrektur, Bildverarbeitung und Workflow, lädt am 25. Mai zu einem Event in Köln ein. Das Event ist speziell auf die Erfordernisse der Postproduktion im Bereich Broadcasting zugeschnitten. Schwerpunkte liegen auf Farb-Management, IT-Systemen, Storage und der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden.

Was erwartet euch? Der Hersteller des Farbkorrektursystems Baselight stellt auf dem Event neue Lösungen für den Bereich Broadcast-Postproduktion vor. Gemeinsam mit Qvest wird auch dargelegt, wie die Runderneuerung der SWR-Postproduktion in Baden-Baden gelingen konnte. Andy Minuth, seines Zeichens Colorist und Workflow-Spezialist, aber auch Daniele Siragusano, der beruflich als Bildtechniker unterwegs ist, werden Vorträge halten.

Die Eckdaten: Stattfinden wird das Event am Mittwoch, den 25ten Mai 2022, im 25hours Hotel in Köln. Das Event ist kostenlos.

Weitergeklickt: Interessierte registrieren sich vorab auf eventbrite.com. Filmlight besucht ihr auf filmlight.ltd.uk.