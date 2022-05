Was bedeutet diese Software-Synergie für Lightworks?

LWKS Software, die Firma hinter dem Editing-Tool „Lightworks“, kauft die File-Sharing-Software „React“ von ioGates. Was geht damit für Editor:innen einher?

In nuce: LWKS Software, die Köpfe hinter der Editing-Software „Lightworks“, haben ioGates ApS übernommen – den Entwickler der Cloud-basierten File-Sharing-Software „React“, welche auf die Bedürfnisse von Filmproduktionen zugeschnitten ist. Laut Branchenberichten sieht es LWKS‘ Zielsetzung vor, ioGates ApS, Lightworks und das Qualitätssicherungstool QScan zusammenzuführen. Mit dem Software-Paket, welches durch die Akquise geschnürt wird, könnte für User:innen ein Rundum-sorglos-Paket entstehen – vor allem, wenn es in der Filmproduktion an Reviewing und Freigabe von Footage geht. Die genauen Rahmenbedingungen der Akquise wurden bisher nicht bekanntgegeben.

Was verändert sich für User:innen? Obwohl Lightworks, QScan und React für User:innen von Adobe oder Avid bis dato bereits verknüpft waren, sollen die drei Software-Lösungen über die Akquise nochmal enger zusammenrücken. Wie die Integration der Tools konkret aussehen soll, wird diese Woche der Organisation „British Film Editors“ präsentiert – so berichtet es „The Hollywood Reporter“. Die endgültige Integration soll bis zum Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein.

Personalie: Peter Lambert wird seine bisherige Position als Chief Executive Officer bei LWKS Software weiterhin ausfüllen. Der CEO von ioGates, Jesper Anderson, wird künftig die Leitung des Bereichs „Cloud Workflow Design“ bei LWKS besetzen.

Weitergeklickt: Offizielle Bekanntmachung im LWKS-Forum. Klickt auch auf lwks.com vorbei.