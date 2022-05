Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2014, den für eine Preistrophäe nominierten, werblichen Kurzfilm „Help Save Us“, realisiert von den Mexikanerinnen und Mexikaner von Cluster Studio. Beworben wird die Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Worum geht es in „Help Save Us “? Die Botschaft des Kurzfilms lautet: Alles, was wir der Natur antun, schadet letztendlich uns selbst. Visualisiert wird die alltägliche Verschwendung von Ressourcen und das Resultat daraus, sollte die Menschheit weiterhin selbstsüchtig und verschwenderisch handeln. Der Film macht Mut, die globale Verantwortung gemeinsam anzugehen!

Weitergeklickt: Den nachdenklich stimmenden Werbefilm findet ihr nachstehend in voller Länge verlinkt. Wir sagen: Film ab – und nicht runterziehen lassen: Das Erkennen von Problem birgt die Chance, diese proaktiv anzugehen!

Help Save Us