Das 29te Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart – ein Mega-Erfolg?

In nuce: Vorletzte Woche endete das 29te Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (kurz: ITFS). Damit wurde das Festival erstmalig hybrid abgehalten. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Nach drei Jahren konnte das ITFS somit wieder vor Ort an zahlreichen Locations stattfinden – darunter: der Stuttgarter Schlossplatz, die örtlichen Innenstadtkinos und der Hospitalhof.

Die Gewinner:innen: Höhepunkt war die große Preisverleihungszeremonie, die nach insgesamt sechs prallgefüllten Veranstaltungstagen das internationale Event beschloss. Vergeben wurden der Grand Prix (großer Animationsfilmpreis des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart), der Lotte Reiniger Förderpreis für Animationsfilm, Young Animation, AniMovie, Trickstar Nature Award und der FANtastische Preis. Beim SWR OnlineFilm Audience Award wählte das Publikum seinen Favoriten aus allen Beiträgen des ITFS 2022.

Weitere Gewinner:innen: Bereits am Sonntagnachmittag wurde das Gewinnerteam der Crazy Horse Session – 48H Animation Jam bekannt gegeben. Die Gewinner der Wettbewerbe Animated Games Award Germany, Deutscher Animationsdrehbuchpreis und Trickstar Business Award wurden bereits im Rahmen der Trickstar Professional Awards am 4. Mai sowie des Tricks for Kids Awards am 7. Mai vergeben.

Die Gewinner:innen im Überblick: Wer sich einen Überblick zu den Gewinner:innen, mitsamt dazugehöriger Jurybegründung, verschaffen will, dem empfehlen wir, auf itfs.de vorbeizuklicken.

Die ITFS in Zahlen: Zwar waren die Besucher:innen-Zahlen beim ITFS 2022 geringer als noch 2019, konnten jedoch durch die zahlreichen Onlinegäste ausgeglichen werden. Die Veranstalter:innen verzeichneten bis dato um die 10.000 Views in der dazugehörigen Online-Mediathek. Bis zum Ende des Online-Angebots werden insgesamt 20.000 Views erwartet. In den Kinos und den unterschiedlichen Veranstaltungsorten waren zirka 20.000 Zuschauer:innen zugegen.

Ein Ausblick: Das nächste Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart findet vom 25ten bis einschließlich zum 30ten April 2023 statt.