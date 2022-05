Der Hamburger Animation Club geht in die 2te Runde!

In nuce: Der Hamburger Animation Club lädt am Donnerstag, den 19ten Mai zu seiner 2ten Ausgabe! Präsentieren wird Autor und Filmemacher Till Penzek Animationskünstler:innen und deren Filme. Der Hamburg Animation Club No. 2 findet in Kooperation mit der Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein statt! Veranstaltungsort ist das Metropolis Kino in Hamburg.

Die Eckdaten: Stattfinden wird der 2te Hamburger Animation Club diesen Donnerstag, also am 19ten Mai um 19:30 Uhr. Besucher:innen finden sich am Metropolis Kino in der Kleinen Theaterstraße 10 in 20354 Hamburg ein. Das reguläre Ticket kostet 7,50 Euro, ermäßigte Tickets sind mit 5 Euro bepreist. Tickets besorgt ihr euch direkt über den Webauftritt des Metropolis Kinos. Gastieren werden die Künstler:innen Frédéric Schuld („Fabian & Fred“), Lina Paulsen und Arved Lindau („Studio Blainville“).

Was steht auf dem Veranstaltungsprogramm? Frédéric Schuld ist Autor und Regisseur, realisierte als solcher den Kurzfilm „The Chimney Swift“, der es in die Auswahl für den Oscar 2022 schaffte. Gemeinsam mit Fabian Driehorst gründete Frédéric das Hamburger Animationsstudio „Fabian & Fred“, mit welchem sich die beiden Kreativen auf die Bereiche 2D/3D, Stopmotion und VR-Filme spezialisierten.

Unter dem Label „Animation in Progress” werden Lina Paulsen und Arved Lindau außerdem den Puppentrickfilm „Von der Hand in den Kopf” vorstellen. Der behandelt das Leben des Malers Marcel Duchamp – umgesetzt als animierte TV-Show. Lindau arbeitet als Medialer Künstler, Paulsen leitet das Kinderkurzfilmfestival „Mo & Friese“.

Weitergeklickt: Alles Weitere erfahrt ihr auf der dazugehörigen Homepage oder auf Instagram.