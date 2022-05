Gönnt euch die “3D and Motion Design Show 2022”!

In nuce: Ein Programmhinweis für alle Maxon-User:innen: Wer nicht bereits Maxons “3D and Motion Design Show” verfolgt hat, der sollte spätestens jetzt reinklicken. Stattgefunden hat das Online-Event am 18ten Mai – bereits jetzt ist das Event in voller Länge online abrufbar. Wer sich das gesamte Event anschaut, der bekommt es mit über sechs Stunden zu tun, vollgepackt mit brandaktuellen Präsentationen von Branchenexpert:innen und Berufspraktikern, die solche Themen wie Concept Design, Visual für die Veranstaltungstechnik oder das Trendthema Blockchain abdecken. Immer mit dabei: Maxons Software-Angebot – darunter: Cinema 4D, Redshift, Red Giant und ZBrush.

Eine Übersicht: Zu den Expert:innen, die in dem fast siebenstündigen Video ihr Spezialwissen mit euch teilen, gehören die nachstehenden. Wer sich vollumfänglichen Überblick zu den Expert:innen verschaffen möchte, der klickt bei 3dmotionshow.com vorbei.

Michael Rosen mit “Small But Useful Things”: Michael ist Geschäftsführer bei „Samplistic Media“ – Spezialgebiet der Firma: Motion Designs und Post-Pro. Herr Rosen hat einige unabhängige aber auch kommerzielle Projekte in seinem Portfolio. Zu seinen bisherigen Kund:innen zählen: Samsung, Microsoft, Salesforce, Subway, NBC, FedEx, MTV oder Honda.

Mehdi Hadi mit "Realistic Portrait": Mehdi ist ein VFX Motion Graphics Designer und Concept Designer. Sein Enthusiasmus zielt besonders auf folgende Bereiche ab: Partikel- und Füßigkeiten-Simulation. Zu seinen Arbeiten bis dato zählen Title-Sequenzen, Grafiken fürs Broadcasting, Animationen für Computerspiele, TV-Werbungen oder animierte Kurzfilme.

Ross Morris (aka RAM3DDA) mit "3D Skulleidoscopes and How to create a Cryptobiotic": Ross ist ein Digital Artist, der 3D-Renderings und -Animationen erstellt. Er ist Gründer von „Cryptobiotica" – einem Biotechnologie-Labor, welches auf der Blockchain-Technologie aufsetzt.

Will Harvey (aka REVILO) mit „The Creation of VJ Loops": Will ist Digital Artist und Motion Designer. Als freischaffender Künstler hat er mit namhaften Musiker:innen zusammengearbeitet – darunter: Lil Uzi Vert, G-Eazy, City Girls, Megan Thee Stallion, SHAQ und Lil Nas X.

Weitergeklickt: Nachstehend haben wir euch Maxons „3D and Motion Design Show 2022“ in voller Länge verlinkt. Wir wünschen viel Spaß beim Reinklicken – und Weiterbilden!

3D Motion Show // May 2022