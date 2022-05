Swan Song | VFX Breakdown

In nuce: In diesem VFX Breakdown zeigen euch die Mädels und Jungs von Territory Studio, welche Design- und Visual-Effects-Arbeiten sie für den Film „Swan Song“ auf die Streaming-Flimmerkisten gebracht haben. „Swan Song“ realisierte übrigens Regisseur Benjamin Cleary, der für seine filmische Arbeit mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Den begehrtesten Filmpreis der westlichen Welt gewann Cleary übrigens 2016 für seinen 12-minütigen Kurzfilm „Stutterer“ – dieser handelt von einem Mann mit einer Sprachstörung, der sich in eine Taubstumme verliebt.

Wovon handelt „Swan Song“? Der Film ist eine Mischung Science-Fiction und Drama, erzählt die Geschichte eines Familienvaters, der eine Möglichkeit findet, wie er seiner Familie auch nach dem eigenen Tod erhalten bleibt. Wie? Indem er sich klonen lässt. Wir meinen: Wer Klonschaf Dolly oder die Dinosaurier aus dem Jurassic Park als emotionales Drama weiterdenken möchte, der sollte sich den wirklich sehenswerten „Swan Song“ auf die Watchliste setzen.

Weitergeklickt: Wer wissen will, wie Territory Studio dabei geholfen hat, das Sci-Fi-Drama um brillante Filmbilder zu bereichern, der klickt den nachstehenden VFX Breakdown.

Swan Song Breakdown Reel