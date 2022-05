Open 3D Engine 22.05 erscheint!

In nuce: Die Open 3D Foundation veröffentlicht Open 3D Engine in der Version 22.05. Die Open 3D Engine basiert auf der Lumberyard-Engine, entwickelt von Amazon Web Services. Dabei richtet sich Open 3D Engine an Entwickler:innen von aufwendigen Gaming-Produktionen.

Neue Funktionen von Version 22.05: Die fürstlichsten Features nachstehend im Schnelldurchlauf.

Damit lest ihr Meta-Daten aus Quell-Assets in den Asset-Prozessor. Liest sich schmerzhaft nach Fachlatein an? Es geht auch praktischer: Durch UDP verändert ihr eure Assets direkt in DCC-Tools wie Blender oder Maya. Außerdem speichert ihr über UDP benutzerdefinierte Licht-Eigenschaften, Animations-Nodes oder Meshes. Es können zudem solche Meta-Daten eingelesen werden, die in den üblichen 3D-Dateiformaten daherkommen – etwa: FBX oder gITF. Neues Motion-Matching-System: Damit erstellt ihr neue Animationen, selbst dann, wenn ihr mit fehlerhaften Motion-Capturing-Dateien arbeitet. Nachfolgende lästige Arbeitsschritte sollen entfallen: „Bewegungsabläufe vorbereitend in einen Animationsgraf unterbringen“ oder „Übergänge zwischen verschiedenen Bewegungsarten erstellen“

Damit ergänzt ihr die Render-Pipeline um benutzerdefinierte Passes. Mit dabei: Debugging für das Scene Lighting – womit ihr bestimmte Szene-Eigenschaften überschreiben könnt. Mit dem Release von Open 3D Engine 22.05 wurde Atom als standardmäßiger Renderer im Animation-Editor-Viewport definiert. Damit soll das Rendering ähnlich performant sein, wie im In-Game Cesium- & PopcornFX-Plugins: Mit diesen Drittanbieter-Plugins halten Echtzeit-Partikeleffekte und das Streaming von Echtzeit-Geodaten Einzug in die Open 3D Engine

Weitergeklickt: Unsere Feature-Auflistung ist euch zu oberflächlich? Im offiziellen Veröffentlichungshinweis lest ihr im Detail nach, an welchem Funktionsumfang ihr euch mit Open 3D Engine Version 22.05 ergötzen könnt. Oder klickt das Video gleich hier unten, worin euch – in Bild, Ton und Farbe – auseinandergesetzt wird, was die Open 3D Engine überhaupt ist.

(Wieder) weitergeklickt: Wer eine Nachhilfestunde in puncto Lumberyard-Engine benötigt, den verweisen wir auf unsere großangelegte Engine-Safari aus der DP 06 : 2018, die wir euch – im Rahmen unserer Reihe Retro-Artikel – am 09.06.2021 kostenlos online gestellt haben.

O3DE – What is O3DE?