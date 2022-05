Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

Das Salz der Erde: Der Preisträger in der Kategorie „Beste Visualisierung“: „Let’s Talk about Soil“ schafft Bewusstsein für fruchtbare Böden – und warum er auf Platz 1 der Agenda von Entscheidungsträger:innen stehen sollte.

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2013, den Preisträger in der Kategorie „Beste Visualisierung“: „Let’s Talk about Soil“ wurde realisiert an der Anleitung von Regisseur Uli Henrik Streckenbach – einem Alumnus der „Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle“.

Worum geht es in „Let’s Talk about Soil“? Der Film beschäftigt sich mit dem bedenkenswerten Zustand unserer Bodenressourcen weltweit. Dabei verhandelt der Fünfminüter Themen wie: zunehmende Verstädterung, illegalen Raubbau, unrechtmäßige Landübernahme oder einseitige Monokulturen.

Lasst uns über Böden reden! Und überhaupt: Hättet ihr gewusst, dass es zweitausend Jahre dauert, damit gerade mal 10 Zentimeter fruchtbaren Bodens entstehen können? Oder dass in Europa jedes Jahr eine Bodenfläche mit städtischen Bauten betoniert werden – von der Größe Berlins? Das Problem dabei: Die Hälfte des dadurch zugebauten Bodens bleibt versiegelt – und zwar dauerhaft. Sprich: Dieser Boden steht nicht länger für die fruchtbare Bewirtschaftung zur Verfügung. Doch fruchtbarer Boden ist – wie es im Kurzfilm heißt – „keine endlose Ressource“.

Auf dem Boden bleiben: Dass dieser Mangel kein Pillepalle ist, unterstreicht der Film deutlich: „Eine Milliarde Menschen müssen tagtäglich hungrig ins Bett gehen.“, heißt es in dem anno 2013 veröffentlichten „Let’s Talk about Soil“. Allerhöchste Eisenbahn für „Walk the Talk“, oder? Bei aller Kritik zeigt der Film auch Lösungsansätze, betont die Notwendigkeit der Legislative, Böden – wie fremd sich das in den Ohren der Baby-Boomer-Generation anhören mag – eigene Gesetzesräume zu schaffen.

Weitergeklickt: Den aufrüttelnden Kurzfilm findet ihr nachstehend in voller Länge verlinkt. Wir sagen: Film ab – und nicht die Bodenhaftung verlieren! Auf globalsoilweek.org geht’s auf den Boden der (manchmal besorgniserregenden) Tatsachen!

Let’s Talk About Soil – English (w/ Dutch Subtitles)