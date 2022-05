Jurassic Park | Verlosung

„Jurassic Park“ jetzt als 4K Ultra HD – und im Steelbook! Zusammen mit Universal Pictures bringen wir eine der limitierten 4K Ultra HD Steelbooks zum Filmklassiker „Jurassic Park“ unters Filmvolk. Übrigens: Die limitierten 4K Ultra HD Steelbook ist ab dem 26ten Mai im Handel erhältlich – zusammen mit allen anderen filmischen Fortsetzungen der Reihe. Zusätzlich sind die ersten drei Staffeln der Erfolgsserie „Jurassic World – Neue Abenteuer“ erstmals in einer DVD-Box erhältlich – sogar bereits am 19ten Mai!

Wovon handelt „Jurasssic Park“? Großkapitalist und -unternehmer John Hammond errichtet auf einer tropischen Insel – vor der Küste von Costa Rica – einen Freizeitpark, bei dem Walt Disney persönlich vor Neid erblassen würde, denn die Gäste erwartet eine Attraktion, die spektakulärer nicht sein könnte: Leibhaftige Dinosaurier! Hammonds Chef-Gentechniker Henry Wu ist es gelungen, die Schreckensechsen aus dem Erdmittelalter wieder auferstehen zu lassen.

Mary Shelleys Frankenstein lässt grüßen! Doch bevor der Park öffentlich wird, lädt Hammond – von seinen Investoren unter Druck gesetzt – eine dreiköpfige Expertengruppe ein, die bestätigen soll, dass der Park für seine Besucher ungefährlich ist. Zu den Experten zählen der Paläontologe Alan Grant, die Paläobotanikerin Ellie Sattler und der Mathematiker Ian Malcolm – letzterer: Posterboy der sogenannten Chaostheorie und Sprüche klopfender Berufszyniker. Mit von der Partie sind auch die beiden Enkelkinder John Hammonds, der dinosaurierverrückte Tim und die computerbegeisterte Lex.

Dann die Katastrophe: Als der Park aber von der „Unvorhersehbarkeit nicht-linearer Systeme“ – um es in den kryptischen Worten Ian Malcolms zu sagen – überrascht wird, stellt sich für die Parkbesucher und John Hammonds Team gleichermaßen die Frage, wer wirklich am Kopfende der Nahrungskette steht – der Mensch, oder doch: Tyrannosaurus Rex, Raptoren, Dilophosaurier und Co.?

Welches Bonusmaterial erwartet euch? Die Ultra HD ist mit massig Bonusmaterial bestückt, wobei das Making-of in Spielfilmlänge namens „Rückkehr nach Jurassic Park“ das Kronjuwel ausmacht. Daneben erwarten euch „Kurzfeatures aus dem Archiv“, „Storyboards“ und vieles mehr.

