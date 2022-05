Kostenloser 3D-Anatomie-Atlas verfügbar!

Für Blender & Android-Mobilteile: Mit „Z-Atanomy“ wird menschliches Innenleben zersäbelt. Who's the next Gunther von Hagen?

In nuce: Dieser quelloffene 3D-Anatomie-Atlas informiert euch – Schicht für Schicht – über die Körperwelt Mensch. Das Ganze nennt sich „Z-Atanomy“, eignet sich inbesondere für solche 3D Artists, die sich mit der menschlichen Anatomie beschäftigen. Vorweg: „Z-Atanomy“ befindet sich augenblicklich in der Beta-Phase – der Full Release soll im September dieses Jahres online gehen.

Welche Downloads werden angeboten? In Summe wird der 3D-Anatomie-Atlas in vier Ausführungen zum Download angeboten. Auf z-atanomy.com/atlas wurde „Z-Atanomy“ zusätzlich in die Website-Umgebung integriert, kann daher auch von dort aus angesteuert werden.

Für Blender: Entweder fürs Windows- oder Mac/Linux-Betriebssystem

Entweder fürs Windows- oder Mac/Linux-Betriebssystem Als App für Android-Mobilteile: Für Android 11 (oder Vorgängerversionen) und für Android 7 (oder Vorgängerversionen)

Weitergeklickt: Also, wer sich anatomisch weiterbilden möchte, der klicke bei z-anatomy.com vorbei. Die nachfolgenden Videos präsentieren euch den Funktionsumfang der App, setzen euch deren Handhabe auseinander.

The Open Source Anatomy



How to use Z-Anatomy