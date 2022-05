Spider-man rettet Blender?

In nuce: Der kanadische VFX Supervisor Taran Singh, auch bekannt unter seinem Pseudonym Captainsting, hat einen hübsch anzusehenden Spider-man aus seiner Blender-Pipeline gezogen – basierend auf der von Tobey Maguire verkörperten Leinwanditeration des Spinnennetze-ballernden Superhelden. Insbesondere ließ sich Taran vom ersten Film der Sam-Raimi-Filmreihe inspirieren, der anno 2002 in die Kinos kam.

Blick in die Künstler:innen-Werkstatt: Abgesehen von einer Messerspitze Motion Capturing, mit denen Taran die Bewegungsabläufe der weltweit einzigen Spinne mit nur vier Gliedmaßen gewuppt hat, ist das 3D-Projekt komplett in Blender entstanden. Laut Taran war es für ihn die größte Herausforderung, das Gewebe des Superhelden-Outfits zu erstellen – die besondere Herausforderung: Die Gitterstruktur, welche die gesamte Superduperhelden-Uniform bedeckt. Übrigens: Taran stellt in Aussicht, sein 3D-Modell zukünftig kommerziell verfügbar zu machen.

Weitergeklickt: Im Video gleich hier unten setzt euch der VFX Supervisor aus Kanada auseinander, wie er den arachnophilen Strumpfhosen-Strampler in Blender das Superheldendasein beigebracht hat. Wer sich für Superheld:innen der Marke Marvel begeistert, der sollte Tarans YouTube-Kanal eine Stippvisite abstatten. Immer wieder ging Captainsting in den vergangenen Monaten spannende 3D-Projekte an, deren Protagonist:innen Doctor Strange, Venom, Iron Man, Ant-Man und andere Weltenretter:innen waren. Besucht, wenn ihr mögt, Taran auch auf seinen Twitter- und Instagram-Profilen.

How I Created Tobey Maguire Spider-Man 3D Model