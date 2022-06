Schwabenmetropole mit Event-Charakter: die „KeyShot World 2022“!

In nuce: Die Veranstaltung „KeyShot World“ schickt sich am 29ten Juni dieses Jahres dazu an, eine Bestandsaufnahme rund um die Themen 3D-Rendering, Animation, Reality & Augmented Reality zu unternehmen.

Wichtige Eckdaten: Fiskalisch reizvoll: Die Teilnahme am Event ist kostenlos! Die „KeyShot World“ beginnt am 29.06.2022 um 9:30 Uhr, endet am selben Tag um 17 Uhr. Das Event wird hybrid ausgerichtet, einmal vor Ort in Stuttgart in der „Filharmonie Filderstadt“, aber auch online im Livestream. Veranstalter ist die „Inneo Solutions GmbH“.

Was bietet die „KeyShot World“? Interessante Sprecher:innen aus der Industrie und zahlreiche Workshops. Es erwarten euch Expert:innen aus namhaften Unternehmen wie „BOSCH“, „Liebherr“ oder „DT Swiss“. Freuen dürft ihr euch außerdem auf Branchenkenner:innen renommierter Designagenturen – und auch auf berufserprobte CGI-Artists.

Und sonst? Gleichzeitig haben Veranstaltungs-Besucher:innen in Stuttgart durchgehend die Möglichkeit, die begleitende Fachausstellung zu besuchen. Diese bietet Infos zu Hardware von „Hp“ und Software von „Ptc“ und „Inneo“. Außerdem: Testet auf der Fachausstellung, wenn ihr mögt, die XR-Area von „Imsys“ oder taucht ab in die Virtual Reality – auch als Gruppen. Wo es zur VR? An der sogenannten Powerwall von „Cmc Engineers“.

Weitergeklickt: Alle Informationen zu Veranstaltung und Anmeldung findet unter www.keyshotworld.de. Das nachstehende Video unternimmt die Rückschau auf die „KeyShot World 2021“.

Das war die KeyShot World 2021 – Rückblick