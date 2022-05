Geometry Nodes mit Blender | Tutorial Tuesday

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren! Diese Woche präsentieren wir euch das knapp 13-minütige YouTube-Video „Easy Geometry Nodes – Waterfall in Blender“, erschienen auf dem Channel All The Works, wo bis dato immer wieder klickenswerte YouTube-Videos zu Blender veröffentlicht wurden.

Dieswöchige Tutorials: In dem Video wird euch auseinandergesetzt, wie ihr das Setup für eine Geometry Node in Blender einrichtet, um einen realistisch wirkenden Wasserfall zu erstellen.

Easy Geometry Nodes – Waterfall in Blender

Weitergeklickt: Die dazugehörigen Projektdateien zieht ihr euch auf ko-fi.com.

Adieu! Klickt auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday!