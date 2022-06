Die Filmic-Pro-App im Praxistest mit Frame.io!

In nuce: Im ausführlichen Artikel „Frame.io Brings FiLMiC Pro to the Cloud – Testing the Workflow”, erschienen bei unseren freundlichen Kolleg:innen von Provideo Coalition, setzt euch der versierte Editor-Slash-Kolorist Oliver Peters auseinander, welche Möglichkeiten sich für User:innen mit der App „Filmic Pro“ auftun.

Ein Überblick: Nachstehend ein Abriss darüber, was euch bei der Lektüre des Artikels erwartet. Prickelt Filmemachen in der Cloud mit Filmic Pro wie Perlwein – oder platzt der C2C-Traum?

Wie funktioniert die Integration mit Filmic Pro? Nachdem ihr eure Aufnahme beendet habt, verschlüsselt die App die Proxy-Datei. Beide, sowohl Low- als auch High-Res-Dateien, werden auf eurem Mobilteil gespeichert – innerhalb von Filmics Clip-Bibliothek.

Nachdem ihr eure Aufnahme beendet habt, verschlüsselt die App die Proxy-Datei. Beide, sowohl Low- als auch High-Res-Dateien, werden auf eurem Mobilteil gespeichert – innerhalb von Filmics Clip-Bibliothek. Der Workflow im Praxistest: Kann sich die Filmer:innenarbeit in einem Anwendungsfall bewahrheiten? Um das herauszufinden, verteilt Oliver seinen Produzenten, seinen Editor und seinen Videografen in drei unterschiedlichen Städten – rein hypothetisch.

Kann sich die Filmer:innenarbeit in einem Anwendungsfall bewahrheiten? Um das herauszufinden, verteilt Oliver seinen Produzenten, seinen Editor und seinen Videografen in drei unterschiedlichen Städten – rein hypothetisch. Teil 1 – Produktion vor Ort: Hier erklärt euch Oliver, welche Einstellungen ihr in der App vornehmen müsst, welche Einstellungsmodi er für seinen Dreh gewählt hat, und welche Upload-Einstellungen ihr wählen solltet

Hier erklärt euch Oliver, welche Einstellungen ihr in der App vornehmen müsst, welche Einstellungsmodi er für seinen Dreh gewählt hat, und welche Upload-Einstellungen ihr wählen solltet Teil 2 – Offline-Editing: In seiner Versuchsanordnung parkt Oliver seinen Produzenten in einem Café, um sich über das Offline-Editing mit Proxy-Files herzumachen. Wie ihr mit dem Footage in Premiere Pro und Final Cut Pro jongliert, erklärt euch Oliver außerdem.

In seiner Versuchsanordnung parkt Oliver seinen Produzenten in einem Café, um sich über das Offline-Editing mit Proxy-Files herzumachen. Wie ihr mit dem Footage in Premiere Pro und Final Cut Pro jongliert, erklärt euch Oliver außerdem. Teil 3 – Online-Editing: An seinem Arbeitsplatz überträgt der Videograf das Footage vom iPhone auf den heimischen Laptop. Um das Online-Editing mit Filmic Pro zu testen, bedient sich Oliver Final Cut Pros, Premiere Pros und Da Vinci Resolves. Wie sich die Editing-Tools wohl im Härtetest schlagen?

An seinem Arbeitsplatz überträgt der Videograf das Footage vom iPhone auf den heimischen Laptop. Um das Online-Editing mit Filmic Pro zu testen, bedient sich Oliver Final Cut Pros, Premiere Pros und Da Vinci Resolves. Wie sich die Editing-Tools wohl im Härtetest schlagen? Abschluss: Konnte der Cloud-to-Cloud-Workflow den Berufsprofi Oliver überzeugen – oder muss die Integration zwischen Frame.io und Filmic Pro abstinken? Findet es im Verlauf dieser nutzwertigen Lektüre heraus!

Weitergeklickt: Den kompletten Artikel schmökert ihr bei unseren kompetenten Kolleg:innen auf provideocoalition.com.

Zurückgeklickt: Darüber, dass sich Filmic und Frame.io zusammengeschlossen haben, wonach die Filmic Pro Cinema Kamera-App auch innerhalb der Cloud Services von Frame.io verfügbar gemacht wurde, berichteten wir euch bereits am 28.04.2022.