Flugsimulator | Werkstattbericht Wednesday

In nuce: In diesem ausführlichen Werkstattbericht, erschienen bei unseren freundlichen Kolleg:innen von 80 Level, kommt Alessandro Cucinotta, Gründer von „Simultech“, zu Wort: Alessandro berichtet davon, wie er Flugsimulationen entwickelt – und wieso iClone, Character Creator und ActorCore die Tools seiner Wahl sind.

Wer ist Alessandro Cucinotta? Die Luftfahrt war seit jeher Alessandros Leidenschaft. Der gebürtige Italiener, den ist mittlerweile in die Schweiz verschlagen hat, hat nach seinem Informatikstudium für einen Dienstleister der IMB-Gruppe gearbeitet. Alessandro konnte seine Leidenschaft professionalisieren: Für eine Erweiterung von „Microsoft Flight Simulator X“ erstellte er das virtuelle Cockpit einer F-18. Mit seinem Umzug in die Toskana, anno 2016, gründete Alessandro die Firma „Simultech“ – deren Spezialisierung: Add-ons für Flugsimulatoren.

Was erwartet euch im Werkstattbericht? Alessandro erklärt euch, was es bedeutet, Add-Ons für Flugsimulatoren zu entwickeln. Einer der ersten Arbeitsschritte besteht darin, sich den realen Flughafen anzuschauen, um dort Fotos zu schießen – und zwar dutzende und abermals dutzende. Als Nächstes werden fotogrammegrafische Aufnahmen gemacht. Zurück im Büro, werden die aufgenommenen Fotos zuerst mit Photoshop aufpoliert, danach auf deren Grundlage ein 3D-Terrain erstellt. Übrigens: Für die PBR-Texturen verwendet „Simultech“ ausschließlich „Substance 3D Painter“. Für das virtuelle Flughafenpersonal verwenden Alessandro und Kolleg:innen zuerst „ActorCore“, danach den „Character Creator“, exportieren die Modelle anschließend zu „iClone“ – alles Tools von Reallusion.

Übersicht: Der Werkstattbericht ist in nachstehende Abschnitte unterteilt: „Introduction“, „Add-On Development for Flight Simulators“, „Simultech“, „Developing an Add-On“, „Using Reallusion Tools” und “ActorCore”.

Weitergeklickt: Den kompletten Werkstattbericht lest ihr bei 80 Level. Der redaktionelle Kopf hinter dem Bericht ist übrigens Theodore McKenzie. Alessandro Cucinotta besucht ihr auf Instagram – ebenso „Simultech“ auf der dazugehörigen Firmen-Homepage. Die beiden Videos gleich hier unten setzen euch auseinander, wie „Simultech“ die Aeronautik im Flugsimulator auf Spur bekommt. Fliegt doch mal vorbei!

Simultech | Building immersive Microsoft flight simulations with ActorCore characters and motions



